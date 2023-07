Verde speranza "È durissima, ma ci rialziamo"

Lo avevano giurato all’indomani della catastrofe: "Sarà dura, ma ci rialzeremo", avevano scritto sui social Raffaella Guidi e Fabrizio Rabiti, titolari dell’azienda agricola con spaccio ‘Sole & terra’, ubicata nella zona di San Martino in Villafranca. La fatica è stata immensa, ma la promessa è stata mantenuta: l’azienda è ripartita il 29 giugno scorso, riaprendo gli ordini sia per la consegna a domicilio, sia per il ritiro in negozio. A proposito, in poco più di un mese Raffaella e Fabrizio hanno dovuto rimediare anche un nuovo angolo per la vendita (nei pressi della loro casa), poiché il precedente, in viale Bologna 80, è finito sotto 4 metri d’acqua.

"In questi mesi sembrava davvero che la sfortuna ci avesse preso di mira – esordisce Raffaella –, ma noi abbiamo fatto il possibile per resistere, a ogni costo. Abbiamo 70 ettari di terreno coltivato a frutteti, che finora hanno subìto di tutto: oltre alle gelate ripetute e all’alluvione, l’ultima beffa è stata la grandine giovedì. Ogni volta ci siamo tirati su le maniche e abbiamo ricominciato, anche se, devo ammetterlo, non è stato facile".

Nella sventura, però, non sono mancati i motivi per sorridere: il sostegno della gente, innanzitutto, la vicinanza e la solidarietà dimostrate dai tanti clienti dell’azienda agricola, che attendevano con ansia la riapertura. E una sorpresa è arrivata anche dai campi: "Abbiamo un piccolo terreno davanti alla nostra casa, coltivato a orzo. Subito dopo l’alluvione, abbiamo preso una decisione forse azzardata, ma vincente – sorride Raffaella –. Abbiamo lavorato giorno e notte per raccogliere quell’orzo, ripulire il terreno e piantarvi l’orto. Ora coltiviamo e vendiamo fagiolini, zucchine e lattuga di ottima qualità. Non si butta via neanche una foglia".

Il peggio sembra essere alle spalle, eppure Raffaella non può fare a meno di pensare al terreno e al capannone in viale Bologna, completamente distrutti dalla piena del Montone. "Eravamo vicinissimi al punto di rottura dell’argine – spiega –, laggiù non è rimasto più nulla. Occorrerà sobbarcarsi un lavoro enorme per bonificare e ripristinare tutta l’area, ma ci vorrà molto tempo. Volevamo solo ripartire e ci siamo riusciti. Non ci arrenderemo".

Maddalena de Franchis