"Vergognoso chi se ne approfitta"

Roberto Borboly, padre di famiglia, descrive l’esperienza della moglie con gli stalli rosa: "Li usava sempre quand’era incinta e si trovava bene, anche se alcune volte erano occupati da qualche furbetto". Roberto spiega di aver guardato con grande interesse il servizio di Striscia la Notizia al Punta di Ferro: "Ho visto il programma e ne condivido in pieno il messaggio. Trovo vergognoso l’atteggiamento delle persone che lasciano l’auto in questi spazi pur sapendo benissimo che non sono destinati a loro. Tra l’altro il parcheggio dell’iper è enorme, ci sono sempre posti liberi, ma la gente parcheggia comunque negli spazi rosa solo per essere un po’ più vicina all’ingresso. È un comportamento che non va bene".