"Verifiche, niente danni nelle scuole"

"Dalle verifiche effettuate, nessuna scuola del Cesenate è stata dichiarata inagibile, interamente o in parte. I tecnici rimangono comunque a disposizione per ogni ulteriore controllo, in base alle segnalazioni che perverranno dei dirigenti scolastici". Così Enzo Lattuca, presidente della Provincia, al termine dell’incontro che si è tenuto ieri coi dirigenti scolastici, la Protezione civile e l’Istituto nazionale di geofisica. A fronte di eventuali ulteriori fenomeni significativi, il dirigente scolastico procederà alla rimodulazione dell’orario scolastico in modo da consentire le verifiche tecniche prima del rientro a scuola degli studenti.