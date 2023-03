Vernice Art Fair compie 20 anni e si rinnova

di Rosanna Ricci

Festeggia vent’anni ‘Vernice Art Fair’, nota fiera d’arte di Forlì che si tiene nei padiglioni di via Punta di ferro da oggi a domenica. Nel corso di tutte queste sue edizioni Vernice Art Fair ha fatto conoscere artisti diventati poi famosi a livello nazionale e internazionale e ha proposto eventi innovativi sempre di notevole interesse.

Fra gli eventi più significativi di questa 20ª edizione merita di essere segnalato innanzitutto ‘I Venti della Memoria’ curato da Rodolfo Bertozzi, Francesca Caldari e Hazel Tedaldi con opere di celebri artisti scomparsi negli ultimi vent’anni, ovvero (in ordine alfabetico): Mauro Andrea, Gino Balena, Ezo Bellini, Mario Bertozzi, Dario Fo, Luciano Caldari, Domenico Cancelli, Roberto Casadio, Gianni Cinciarini, Angelo Fabbri, Ilario Fioravanti, Maurizio Monti, Anna Maria Nanni, Pier Claudio Pantieri, Carla Poggi, Angelo Ranzi, Giulio Ruffini, Ivo Sassi, Gaudio Serra, Alberto Sughi.

Altro evento particolare è ‘Musica per gli occhi experience’ a cura del collezionista di vinili Mattia Consonni che ha salvato tanti vecchi dischi includendoli nelle sue opera d’arte. E sempre in tema di novità c’è la mostra ‘Ini-Internazionale Novatrice Infinitesimale’ di Gabriel Aldo Bertozzi e Gabriella Giansante, in cui vengono presentate nuove scritture calligrafiche, alfabetiche, simboliche e alchemiche.

Presente anche in questa edizione sarà Ignazio Fresu con le sue installazioni dal titolo tratto da Pavese ‘Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.’ Non mancherà poi lo spazio curato da Oscar Dominguez, che presenterà quattro giovani artisti: Ana Bonacini, Bruno Fronteddu, Maria Chiara Marino, Stefania Nirella. Seguirà poi l’Associazione Graffio3 nelle persone di Claudio Irmi, Giampiero Maldini e Luciano Medri, che hanno realizzato un concorso rivolto a scuole primarie e secondarie.

Un ulteriore evento consolidato a Vernice è ‘Arte per la Nave’, un’asta di beneficenza di opere donate da circa 50 artisti il cui ricavato verrà donato al Fondo Aiuti allo Studio Don Lino Andrini, per borse di studio e aiuti economici agli alunni delle Scuole La Nave. Saranno poipresenti in questa edizione anche quattro Accademie d’arte: quelle di Bologna, Ravenna, Verona e Firenze.

Grazie alla collaborazione di Giorgio Bertozzi e Ferdan Yusufi è possibile ammirare in fiera, già da diverse edizioni, lo spazio Euroexpoart che, oltre ad artisti italiani, ne presenta di ben 25 nazioni ed esattamente di Armenia, Bangladesh, Bielorussia, Bulgaria, Canada, Cina, Cuba, Emirati Arabi Uniti, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Iran, Israele, Libano, Marocco, Messico, Serbia, Siria, Sud Sudan, Svizzera, Turchia, Ungheria, Usa.

Non manca poi l’attesissimo 20° Concorso Coinè per l’Arte, con un’alta partecipazione di artisti. Accanto al Concorso trova spazio una sezione che ospita le opere di Luz Maria Gonzalez Rodriguez, Francesca Guiducci ed Elena Modelli, le tre vincitrici della 3ª edizione della Mostra Concorso Premio d’arte Caterina Sforza Logos, organizzata da Marilena Spataro e Francesca Caldari, che si è tenuta nel 2022 presso il Salone del Commissario del Palazzo pretorio di Terra del Sole.

La fiera dell’arte verrà inaugurata oggi alle ore 17,30 da Luciana Garbuglia, consigliera provinciale e sindaca di San Mauro Pascoli. Orari di apertura: oggi dalle 16.30 alle 19.30; domani e domenica dalle 10 alle 19,30. Biglietto 8 euro (per informazioni: www.verniceartfair.it).