Vernice Art Fair, si parte con un pizzico di ’Incanto’

Tutto pronto per la 22ª edizione di Vernice Art Fair, che torna alla Fiera di Forlì da domani fino al 30 marzo con opere e performance dedicate all’arte contemporanea. "L’esposizione – spiega Francesca Caldari, direttrice tecnica dell’evento – offre una panoramica a 360 gradi, non solo con stand espositivi ma anche grazie alle tante iniziative collaterali. Oltre ad artisti affermati e emergenti, quest’anno la fiera si arricchisce della presenza di alcune gallerie che amplieranno l’offerta con pezzi unici da collezione".

Ad accogliere i visitatori nella hall della Fiera la mostra ‘Incanto’, che vede protagoniste opere di grande formato dai colori brillanti, di Luca Dall’Olio, Giancarlo Montuschi e Massimo Sansavini. L’esposizione è ispirata al mondo delle fiabe: la fantasia come strumento per evadere dalle ansie quotidiane. All’interno dei padiglioni si potrà ammirare l’installazione ‘Vittorio Valente – Animal Trip’. Lumachine, orsi, tigri e alti animali realizzati in silicone dall’artista noto per le sue opere che sconfinano dall’arte, alla cinematografia, fino alla letteratura.

La fiera è da sempre attenta anche i giovani: "Abbiamo riproposto un concorso creativo per i ragazzi delle elementari e medie – sottolinea Claudio Irmi, uno degli organizzatori –. Il tema è ‘La mia poesia’ e gli studenti dovranno creare opere partendo dalle emozioni suscitate da un testo poetico". Tante le riconferme di fruttuose collaborazioni, tra cui quella con Ignazio Fresu che presenterà l’installazione ‘Polvere’, una riflessione profonda sulla caducità della vita e quella con Oscar Dominguez, talent scout, che presenterà opere di artisti emergenti. Anche questa edizione di Vernice ospita il padiglione Euroexpoart a cura di Giorgio Bertozzi e Ferdan Yusufi, con le esposizioni di 250 pittori e scultori di 25 nazionalità diverse. Non solo arte anche solidarietà: la fiera accoglierà ‘Papere e paperi d’artista’, simpatici pupazzi reinterpretati da 20 pittori che saranno messi in vendita per raccogliere fondi a favore della ricerca oncologica dell’Irst.

Inoltre ritorna l’asta benefica ‘Arte per la Nave’: "L’iniziativa è arrivata alla 17ª edizione ed è promossa dalle scuole La Nave – sottolinea Simone Valmori, responsabile fundraising dell’istituto –. Ben 89 artisti hanno donato le loro opere per contribuire ad assegnare borse di studio a circa 150 alunni. Lo scorso anno sono stati raccolti 12mila euro". Verrà anche ricordato Jacopo Dalmastri Giugni, scomparso nel 2023 e molto attivo in città, con la mostra ‘Il pittore dell’acqua, degli alberi e della natura’. "Saranno tre giorni di arte e cultura – conclude Andrea Cintorino, assessora ai grandi eventi, che inaugurerà la fiera sabato alle 17.30 – che valorizzano talenti locali e da tutto il mondo. È un contenitore di cui siamo molto orgogliosi". La fiera sarà aperta da domani (16.30 -19.30) e nel weekend (10- 19). Biglietto intero: 8 euro. Info: www.verniceartfair.it.

