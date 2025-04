Vernice art fair, successo per la mostra mercato

Si è conclusa con successo questa domenica la XXII edizione di Vernice art fair, la mostra mercato d’arte contemporanea organizzata da Romagna Fiere presso la Fiera di Forlì. L’evento si è confermato l’appuntamento imperdibile della Romagna per tutti gli amanti dell’arte, per la vastità e qualità della proposta espositiva, per il numero di visitatori e di artisti presenti (circa 800) e per la presenza di note gallerie d’arte.

Grande apprezzamento è stato registrato per la mostra ’Incanto’, con opere di grande formato di Luca Dall’Olio, Giancarlo Montuschi e Massimo Sansavini, che ha accolto i visitatori all’ingresso della Fiera con i suoi colori accesi e squillanti e le atmosfere da sogno. Nello stesso contesto si è svolta la premiazione del XXII Concorso Coinè per l’Arte, alla presenza dell’Onorevole Jacopo Morrone, di Hazel Tedaldi, Presidente di Romagna Fiere, di Francesca Caldari direttrice tecnica Fiera Vernice art fair e di Valerio Roccalbegni, Presidente di Fiera Forlì. Il primo premio è andato ad ex aequo Stefano Mariani (dipinto ’Gotico Urbano 5’) e Aurora Maletik (fotografia ’An angel on earth’). Il secondo premio se lo è aggiudicato Maria Daniela Pia Walser con l’opera ’Ricchezza e vitalità’ mentre il terzo è andato a Ivan Lorenzo Frezzini con ’Mathildis VII/3’. Il premio della stampa è stato consegnato alla scultura di Eros Mariani ’Imparare a volare’.