Vernici a stelle e strisce. Azienda americana in città

Un colosso dell’industria a stelle e strisce è sbarcato a Forlì, in via Domenico Martoni, 50, nella zona artigianale. Fondata nel 1866 la Sherwin Williams è leader globale nella produzione, sviluppo, distribuzione, vendita e distribuzione di vernici, rivestimenti protettivi e prodotti correlati sia a clienti professionali e industriali che al dettaglio. Il quartier generale dell’azienda è negli Stati Uniti, a Cleveland (Ohio) e la società è quotata in borsa al New York Stock Exchange. Nel 2022 il fatturato ha superato i 20 miliardi di dollari e un business consolidato in più di 120 Paesi nel mondo, con oltre 64mila dipendenti che consentono di distribuire i prodotti in oltre 5mila tra negozi e filiali. La sede è stata inaugurata un mese fa alla presenza dell’assessore comunale alle politiche per l’impresa Paola Casara, con il direttore dello stabilimento forlivese Valentino Vallicelli a fare gli onori di casa e ad accompagnare gli ospiti a visitare l’impresa.

Sherwin Williams ha completato l’acquisizione di uno storico rivenditore di vernici del territorio e la posizione della nuova filiale è considerata strategica per servire i clienti dell’area, con oltre 150 utilizzatori professionali in Romagna. La filiale servirà clienti di due divisioni: automotive e general industrial. La prima cura la distribuzione in tutta Italia di una linea completa di prodotti e cicli di verniciatura ad alta tecnologia per il settore automobilistico e di carrozzeria, mentre la seconda offre prodotti e tecnologie innovative per la verniciatura nei settori energia, macchine movimento terra, trasporti, general finishes, arredamento e militare. "La missione dell’azienda – spiega il direttore Vallicelli – è quella di fornire soluzioni innovative e un servizio impeccabile e la posizione geografica è fondamentale per conseguire questo risultato e consentire di creare un ulteriore valore aggiunto per i nostri clienti, dipendenti ed azionisti".