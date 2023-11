La Ditta Angelini srl (settore calzaturiero) di San Mauro Pascoli (FC) via dell’Indipendenza n 2, tel. 0541818330, cerca una figura che svolga spazzolatura e tamponatura tacchi, suole e fondi per calzature, preparazione pezzi per verniciatura, carteggiatura a mano, coloritura tacchi, lucidatura. Preferibile se in possesso di auto. Si offre contratto a tempo determinato, con orario tempo pieno 40 ore a settimana.