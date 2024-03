Vernocchi: concerti di primavera

La soprano forlivese Wilma Vernocchi, dopo quattro anni, tornerà a riempire d’emozioni la Rsa ‘Zangheri’ ,da lei presieduta per molti anni, con una serie di quattro ‘Concerti di Primavera’ che si terranno di sabato. La Vernocchi, a cui la città di Nagasaki le ha intitolato un giardino dopo averla apprezzata infinitamente per la sua interpretazione di Madama Butterfly, sarà accompagnata dagli allievi dell’Istituto Musicale Angelo Masini che seguono i suoi insegnamenti sul bel canto, come è avvenuto quando la Vernocchi ha scoperto il talento di soprano della giovane allieva Elena Salvatori già al centro di premi e riconoscimenti, unica italiana ammessa al teatro statale di Stoccarda. Il primo appuntamento è domani alle 15,30. Seguiranno altri eventi, alla stessa ora, nei giorni 23 marzo, 13 aprile e 27 aprile. Ingresso libero.