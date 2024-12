Veronica Gonzalez al Verdi con ‘C’era due volte un piede’

Uno spettacolo in punta di piedi, ma anche pianta e tallone fanno la loro parte: domani alle 16, al teatro Verdi di Forlimpopoli, Veronica Gonzalez propone ‘C’era due volte un piede’. È il cavallo di battaglia dell’eclettica artista italo-argentina, forlimpopolese d’adozione. Veronica (nella foto) da oltre vent’anni si dedica all’esclusiva tecnica del Teatro dei Piedi e trasforma i suoi in personaggi dando vita a un varietà pieno di musica e colori.

Rappresentato in più di 30 Paesi e vincitore di riconoscimenti in Italia e all’estero, ‘C’era due volte un piede’ vede Gonzalez protagonista assoluta, capace di coinvolgere il pubblico: la recitazione, i personaggi a cui dà vita con i piedi, la musica, la danza, il canto, il linguaggio che alterna in scena con disinvoltura e bravura danno un ritmo esplosivo ed esilarante al suo show, dando vita a scene piene di poesia, ritmo, fantasia e umore, apprezzate da bambini e adulti.

Lo spettacolo fa parte della programmazione natalizia promossa dal Comune di Forlimpopoli. L’ingresso è libero.

Matteo Bondi