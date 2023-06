Veronica Zanetti assolta "Non truccò l’appalto"

Lacrime di gioia dell’ex vicesindaca di Forlì accompagnano la lettura della sentenza del presidente della Corte d’Appello di Bologna, Marinella De Simone: Veronica Zanetti assolta con la formula del massimo grado di non colpevolezza, ossia "il fatto non sussiste", come ha dichiarato il collegio composto a latere dal consigliere Gabriella Castore e dal consigliere relatore Domenico Panza (procuratore generale Massimiliano Rossi). L’esito di ieri ribalta di netto il verdetto di primo grado dell’anno scorso a Forlì, quando la Zanetti venne condannata a 6 mesi.

Capolinea assolutorio di secondo grado, con la stessa formula giuridica del "fatto non sussiste", anche per gli altri due imputati, l’ex direttore generale del Comune di Forlì, Vittorio Severi, e Giovanni Morelli, professionista agronomo di Ferrara (pure loro condannati in primo grado a 6 mesi). Per tutti e tre l’accusa era turbativa d’asta, per avere cioè truccato un bando pubblico. Quello per la gestione del verde cittadino.

Il verbale di quell’incarico viene pubblicato dall’amministrazione di centrosinistra, allora guidata da Davide Drei, il 21 luglio 2015. Poche settimane dopo però in procura arriva un dossier. A recapitarlo all’ufficio requirente di palazzo di giustizia è Mario Peruzzini, allora capogruppo della lista ’Noi con Drei’, poi diventata ’Forlì SiCura’. Ex poliziotto prestato alla politica, Peruzzini denuncia, in quel plico, che la stesura del bando che doveva occuparsi del riordino del patrimonio ambientale della città, sarebbe stata ritagliata, come un vestito di sartoria, sulla figura professionale di Giovanni Morelli. Le conclusioni a cui giunge Peruzzini, fornendo tutto l’excursus dell’appalto, sono che i requisiti previsti da quella gara sarebbero stati così ben congegnati dai diretti interessati al punto tale "da escludere tutti gli altri concorrenti", blindando la scelta da parte della commissione giudicatrice, presieduta dal direttore generale Vittorio Severi, che era pure l’estensore del bando (nello scorso febbraio Severi è stato condannato a due anni in primo grado a Forlì per il caso degli stipendi gonfiati della società partecipata Livia Tellus; per la stessa vicenda Drei è stato invece condannato a un anno e 8 mesi). La procura avvia un’inchiesta. E dopo una serie di indagini accoglie la tesi di Peruzzini e chiede, nel 2018, il rinvio a giudizio degli imputati.

Prima però s’era registrato un terremoto politico. L’innesco dell’ordigno giudiziario aveva attizzato le polveri della giunta. Nel giugno 2016 Davide Drei detronizza la sua vicesindaca con un deciso rimpasto di governo, che coinvolge anche l’assessora al bilancio, Emanuela Briccolani. La Zanetti si prenderà una piccola rivincita politica, quando, dal novembre 2017 a marzo 2018, siederà in Parlamento in sostituzione del deputato dimissionario Alessandro Bratti.

Per gli avvocati difensori dei tre imputati (Carlo Nannini, per la Zanetti; Antonio Baldacci e Achille Macrelli, per Severi; Andrea Marzola per Morelli) le accuse appaiono fin da subito "infondate". La condotta di tutela è ferma, fino alla fine. Fino a ieri. Quando la Corte d’Appello gli dà ragione. Tutti assolti. Da valutare ora per la procura un eventuale ricorso in Cassazione, ultimo scalino di giustizia.

