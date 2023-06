Verso gli Stati Generali Il sindaco: "Tavola rotonda per evitare altri disastri"

Convocare gli ’Stati Generali dell’alluvione’, per parlare di frane, allagamenti e risorse da destinare alle politiche di prevenzione del dissesto idrogeologico. È la proposta del sindaco Gian Luca Zattini, che motiva così l’iniziativa: "Dobbiamo prendere atto che fenomeni estremi come quello dello scorso 16 maggio potrebbero ripetersi. L’eccezionalità di questi eventi è diventata una normalità, con vere e proprie ’bombe d’acqua’ che si schiantano sul territorio mettendo in ginocchio intere comunità. Chi si occupa a vario titolo della gestione dei fiumi, delle acque e consumo di suolo, deve essere consapevole che la difesa del territorio va riprogettata il prima possibile perché il futuro, su questo fronte, è tanto incerto quanto pericoloso".

Il primo cittadino intende chiamare a raccolta "prima di tutto la Regione, il cui ruolo di coordinamento e gestione dell’emergenza resta fondamentale per le nostre comunità – continua Zattini – e poi sindaci e amministratori locali, province, autorità di bacino, protezione civile, consorzio di bonifica, associazioni di categoria e tutti coloro che hanno a cuore la sicurezza della nostra regione. Sarà una grande tavola rotonda, per ridisegnare il territorio e il futuro delle nostre comunità".

L’obiettivo è ragionare "su un nuovo modello di lavoro, che sia al passo con i tempi e le esigenze dei territori, presentare strumenti per eliminare ritardi, inerzie e burocrazia, far partire un vasto piano di opere pubbliche con le risorse straordinarie del Pnrr volte a prevenire e ridurre i rischi rappresentati da alluvioni e frane".

La proposta è sostenuta dall’on. Rosaria Tassinari: "È molto giusto sostenere che il territorio è da riprogettare, usando anche i fondi del Pnrr". Intanto proprio ieri la Commissione Ambiente della Camera ha ammesso l’audizione di una quindicina di sindaci sul Decreto alluvione, fra cui Enzo Lattuca (Cesena), lo stesso Zattini e Jader Dardi (Modigliana).

Favorevole agli Stati Generali anche Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale della Lega: "Zattini si dimostra come sempre lungimirante e concreto. L’approccio che la politica e le istituzioni regionali hanno riservato alla gestione dei corsi d’acqua in Romagna è quantomeno discutibile. Bisogna rivedere in maniera profonda gli strumenti di programmazione territoriale per garantire il benessere e la sicurezza delle persone che oggi vivono nella nostra regione".