Verso la mostra. Eventi collaterali, ecco 50mila euro

Come da tradizione, la Fondazione Cassa dei Risparmi rinnova il suo impegno a creare sinergie culturali sul territorio, promuovendo un bando legato alla mostra ‘Il ritratto dell’artista. Nello specchio di Narciso. Il volto, la maschera, il selfie’, che sarà ospite dei musei San Domenico dal 23 febbraio al 29 giugno 2025 (sopra, l’Autoritratto con sigaretta di Renato Guttuso, una delle opere attese nell’esposizione).

L’obiettivo è incentivare l’organizzazione di eventi culturali che possano ampliare l’offerta e coinvolgere un pubblico sempre più vasto. La Fondazione ha messo a disposizione un fondo di 50mila euro per sostenere le migliori proposte tra spettacoli teatrali e musicali, progetti innovativi con l’uso di nuove tecnologie, fino a visite guidate e conferenze. Si tratta di un’opportunità aperta a enti privati senza scopo di lucro; cooperative dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero; istituti scolastici; ed enti ecclesiastici riconosciuti a livello civile. Le proposte potranno nascere dalla sinergia tra più soggetti, anche di diversa natura, ma è necessario che un solo ente capofila, culturale, ecclesiastico o scolastico, presenti ufficialmente la domanda. Le iniziative dovranno essere realizzate solo nel periodo di apertura della mostra. Per garantire un ampio accesso alle risorse, i contributi richiesti non devono superare l’80% dei costi complessivi, con un’eccezione per gli istituti scolastici, che potranno ottenere una copertura del 100%.

Tuttavia, in fase di valutazione, sarà dato un punteggio aggiuntivo ai progetti che prevedono un cofinanziamento superiore al 20%. Le proposte dovranno essere presentate attraverso la procedura online dal sito www.fondazionecariforli.it dalle ore 9 del 9 dicembre alle ore 13 del 31 gennaio. Il direttore, Gianfranco Brunelli, incontrerà i destinatari del bando, venerdì 13 dicembre alle 15.30 alla sala del Consiglio della Fondazione, per ulteriori informazioni.