Verso la Pasqua Giovedì santo con l’olio che arriva da Capaci Domani la Via Crucis

Si celebrano anche nelle chiese forlivesi i riti della Settimana Santa. Il triduo pasquale inizia oggi, giovedì santo, con la messa in Coena Domini, e in Cattedrale alle 20.30 il vescovo, mons. Livio Corazza, presidierà il rito che ricorda l’ultima cena, l’istituzione dell’eucarestia e del sacerdozio, e che è accompagnato dal segno della lavanda dei piedi. Al termine della liturgia la preghiera continuerà con l’adorazione eucaristica fino alle 23.

Sempre in Duomo, al mattino è prevista la celebrazione di una sola messa per l’Unità pastorale del centro storico che il vescovo presiederà alle 10 insieme a tutti i sacerdoti che rinnoveranno le promesse della loro ordinazione. È la messa cosiddetta "crismale", durante la quale saranno benedetti gli oli sacri che poi verranno usati durante tutto l’anno per la celebrazione dei sacramenti. Nell’occasione il vescovo consacrerà anche l’olio di Capaci, prodotto dagli ulivi piantati vicino al luogo della strage dove rimasero uccisi il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, e che è stato donato a mons. Corazza dal questore, Lucio Aprile, il 23 marzo scorso durante la messa del precetto pasquale Interforze.

Al termine delle liturgie del giovedì santo nelle varie chiese vengono allestiti i cosiddetti ‘sepolcri’, che ricordano il luogo dove Gesù fu posto dopo la morte. Vengono inoltre ‘legate’ le campane, che suoneranno nuovamente la notte di Pasqua per annunciare la resurrezione di Cristo, e viene tolta l’acqua dalle acquasantiere in attesa che vi sia collocata quella nuova che sarà benedetta durante la veglia pasquale.

Domani, venerdì santo, giorno dedicato alla celebrazione della passione e della morte di Cristo, nelle chiese si svolgono le liturgie della croce e il rito della Via Crucis che viene proposto anche all’aperto nelle vie dei quartieri e dei paesi. Il vescovo presiederà alle 18 in Cattedrale la liturgia della croce e la Via Crucis cittadina, che partirà alle 20.45 dalla chiesa della Santissima Trinità per concludere in Cattedrale. Seguirà l’adorazione della croce fino alle 23. Le offerte, frutto del digiuno del giorno, saranno devolute per i cristiani della Terra Santa. In caso di maltempo la celebrazione si svolgerà direttamente all’interno della Cattedrale.

Alessandro Rondoni