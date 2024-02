Verso le elezioni, confronto stasera al circolo Asioli aperto a tutti

"Rinnova Forlì apprende con dispiacere il riscontro negativo delle dirigenze di Italia Viva e Azione all’appello rivolto loro di creare un tavolo comune con le forze politiche di area riformista ed europeista e di valutare la possibilità di una ’candidatura alternativa’", così in una nota gli esponenti dell’associazione che rinnovano "l’invito ai cittadini e alle cittadine che si riconoscono nei valori europeisti, centristi e riformisti ad ampliare e contribuire al gruppo di lavoro col quale è in stesura il programma della Forlì del futuro. Utilizzeremo le nostre idee per confrontarle con quelle dei candidati sindaco ad oggi ufficializzati e per capire come tradurre i punti programmatici in un impegno concreto per le elezioni del 9 giugno". Appuntamento stasera alle 20.45 al Circolo Arci Asioli in corso Garibaldi, 280.