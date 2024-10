Verso le elezioni regionali. Forza Italia in campo

"Persone di esperienza, di grande qualità, giovani, una squadra molto equilibrata, che ha determinazione e voglia di fare": con queste parole Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia ha presentato la pattuglia di cinque candidati al consiglio regionale per il collegio di Forlì-Cesena. "L’Emilia-Romagna è una regione virtuosa grazie ai cittadini che vi abitano, non per chi ci ha governato fino ad ora".

L’affondo di Tassinari è l’incipit per il saluto del sindaco, Gian Luca Zattini, che ricorda come la candidata presidente, Elena Ugolini, abbia scelto proprio lui come primo sindaco da cui andare in visita e "voglia portare in Regione il modello Forlì", augurando poi ai candidati il meglio "sempre giocando per la squadra, perché ricordiamoci che l’avversario non è al nostro interno, ma sta dall’altra parte".

A presentare i 5 candidati è stato il coordinatore provinciale azzurro Giuseppe Bettini, che ha sottolineato come la squadra sia composta da tre donne e due uomini. "Abbiamo una maggioranza femminile che rimarca la nostra attenzione per le donne".

Leader della pattuglia è l’ex sindaco di Cesenatico, Roberto Buda, che ora siede nei banchi dell’opposizione. "Il mio impegno – ha esordito Buda – è legato alla mia esperienza da sindaco. Sono tanti i temi su cui poter poter dire qualcosa, ma è proprio l’aspetto di civismo dell’esperienza anche di Forlì che Forza Italia ha sposato a poter fare la differenza".

Sull’impegno per le nuove generazioni e su un concreto intervento a favore della natalità si è concentrato l’intervento di Elena Morra, forlivese, ex consigliera comunale di maggioranza fino a giugno scorso. "Gli interventi per contrastare il decremento demografico devono essere trasversali a ogni azione compiuta dalla Regione – spiega Morra –, mentre i giovani devono diventare la vera risorsa di questo territorio".

Al suo fianco il più giovane dei cinque, Giovanni Fabbrica, consigliere comunale a Rocca San Casciano di 21 anni. E sono proprio le istanze dei giovani, degli studenti e della montagna che Fabbrica ha intenzione di portare in questa campagna elettorale. "Il mio impegno in politica lo devo ad essere scout – ha spiegato –, dove ti insegnano che per cambiare le cose devi dare il tuo contributo".

Proveniente da Santa Sofia è l’avvocato Maddalena Mazzoli, che intende portare quello che per lei è una missione: "Fare attività politica per essere al servizio delle persone, partendo dall’ascolto delle loro esigenze".

In conseguenza dell’accordo a livello nazionale tra Forza Italia e Noi Moderati, in lista c’è anche Lisa Brunelli di Cesena, che vuole portare le istanze "di tutte le fasce deboli della nostra società, con cui sono entrata in contatto in questi anni per lavoro".

Matteo Bondi