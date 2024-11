Verso le elezioni regionali. Pd, arriva la Schlein

A sostegno di Michele de Pascale, candidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, arriva a Forlì anche la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, che sarà sabato alle 18, al Circolo Arci di viale Bologna 250, alla Cava, una delle zone colpite dall’alluvione, per un incontro pubblico con i cittadini: insieme a Schlein ci saranno anche il segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani, e i candidati dem forlivesi Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi.

Tanti gli appuntamenti in questi ultimi giorni di campagna elettorale. De Pascale oggi alle 17 sarà al Twelve Cafè di viale Marconi a Castrocaro Terme, per poi spostarsi in piazzetta della Misura a Forlì alle 18.30 per raccontare i suoi progetti per la Regione.

Domani arriverà il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, per un punto stampa alle 9 a Forlì con i candidati al consiglio regionale di Forza Italia, mentre alle 10.30 sarà a Galeata per l’inaugurazione della comunità energetica promossa dalla cooperativa Fare del Bene.

Sabato de Pascale sarà a Predappio, per una passeggiata a partire dalle 9 (ritrovo alla Ferramenta Camporesi, angolo via Gramsci), per incontrare gli esercenti e i cittadini. Alle 10 a Bertinoro de Pascale guiderà l’incontro ‘Cara Romagna. Il mio impegno per la terra che mi ha cresciuto" alla Ca’ de be’.

Sempre sabato, alle 10.30, il capogruppo di Forza Italia al senato, Maurizio Gasparri, incontrerà nella sede di piazza Saffi a Forlì i candidati azzurri all’assemblea legislativa. Chiuderà la lunga giornata di incontri politici Elena Ugolini, candidata presidente delal Regione per il centrodestra, che sarà alla Collina dei Conigli (parco urbano) alle ore 21 per un incontro organizzato dalla lista ‘Civici Elena Ugolini Presidente’.

La ministra per le riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati incontrerà studenti e imprenditori al Cnos-Fap Salesiani in via Episcopo Vecchio 9 lunedì alle 11.40, mentre alle 12.30 sarà in municipio con il sindaco Gian Luca Zattini.

Matteo Bondi