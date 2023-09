Verso le ’Feste dell’ 800’:: "Ecco la mia mostra"

di Giancarlo Aulizio

Stanno per prendere vita le attesissime ’Feste dell’800’ di Modigliana che si svolgeranno il prossimo weekend e già prendono il via le prime iniziative collaterali. E’ questo il caso di ‘Un giorno senza sorriso è un giorno perso’: è questo il titolo della prima mostra personale fotografica di Marcello Bubani, 28enne modiglianese, ristoratore di professione a Tredozio nella ‘Taverna dei Rioni’, allestita in via Garibaldi n°60 a Modigliana il prossimo fine settimana in orario 10-12 e 14-18.

Bubani, di cosa trattano le sue foto?

"Il tema tratta dell’alluvione del 16 maggio. Io mi sono offerto volontario a dare una mano, per quello che potevo, alle famiglie e alle persone che hanno subito danni a causa di questa calamità naturale. Durante i lavori di volontariato mi sono trovato con persone che non conoscevo, ed è stato bellissimo vedere una piccola comunità come questa unita per un obbiettivo comune".

Quante sono le fotografie e di chi è quel volto infangato, in bianco e nero, sulla locandina pubblicitaria?

"Le foto sono circa una ventina, 30x40 cm, e sono tutti ritratti di volontari e alluvionati. Il volto è di mio cugino Moise Pretolani, 16enne che si è ritrovato a fare i lavori di volontariato perché si era allagata la cantina del padre".

Che ambiente si era creato?

"C’era tristezza per una brutta situazione ma nonostante questo si cantava e rideva, perché noi romagnoli siamo così, e mi è venuta l’idea di fare degli scatti a tutte le persone con cui mi sono trovato a condividere questi momenti, e non vi è cosa più bella che vedere un sorriso in un momento così triste e difficoltoso".

Cosa lascia questa collezione di fotografie?

"Consideravo importante, mentre scattavo, fermare questi insoliti momenti preziosi e genuini di una grande manifestazione di collettivo momento sociale. Insieme al sostegno del circolo fotografico di Modigliana, di cui faccio parte, e al patrocinio del comune di Modigliana, ho deciso di fare questa mostra per dare un piccolo ristoro a chi ha perso qualcosa durante le alluvioni e che noi abbiamo potuto aiutare con la nostra disponibilità. Infatti l’ingresso sarà libero e l’incasso della vendita delle foto devoluto in beneficenza".

Cosa rimarrà al visitatore?

"Il ricordo. La mostra rappresenterà in bianco e nero gli sguardi e i volti, incredibilmente sorridenti durante il post alluvione, di alcuni volontari tutti concittadini, appartenenti alla Protezione civile, ai Vigili del fuoco, alla Pro loco ma non solo".