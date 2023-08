Vertici in ’rosa’ al Rotary Club, la nuova presidente è Paola Battaglia

Per la seconda volta sarà una donna a guidare il Rotary Club Forlì. Dopo Marisa Rossi nel 2012-2013, ora è la volta di Paola Battaglia, nuova Presidente del sodalizio per l’annata 2023-2024. È succeduta a Filippo Cicognani nella cerimonia del passaggio delle consegne avvenuta durante la conviviale riservata a soci, consorti, familiari, ospiti e autorità rotariane, che si è svolta al Mare Pineta Resort di Milano Marittima dove sono stati accolti dal socio rotariano Davide Salaroli. La Battaglia, laureata in giurisprudenza, è Private Banker di Credem Euromobiliare Private Banking in Romagna e ha due figli, Filippo e Livia. Appassionata di musica, ha un diploma in flauto con attività concertistica e di insegnamento. Figlia di Fernando Battaglia, che fu presidente del Rotary Club Forlì e governatore del Distretto, ha seguito le orme del padre iniziando nel 1987 il servizio nel Rotaract e poi, dal 2010, nel Rotary Club Forlì.

La nuova presidente ha ringraziato Cicognani e ha sottolineato: "È una fase di passaggio all’insegna della continuità. Sarà proprio questo il primo degli obiettivi ai quali cercherò di attenermi: dare continuità alle buone idee e all’operosità dei leader, di Filippo e di tutti i Presidenti che mi hanno preceduto. Mi affidate un club vivo e prospero come non mai, sempre pronto a mettersi in gioco innanzi a nuove difficoltà".

Accanto a Battaglia ci sono altre donne nelle fila del Rotary, e il resto del consiglio direttivo è composto da Filippo Cicognani (Past President), Giuseppe De Marinis (Presidente Incoming), Igor Imbroglini (Vice Presidente), Ilaria Mazzotti (Segretario), Andrea Scozzoli (Tesoriere), Massimo Saviotti (Prefetto), Andrea Borini (Consigliere), Gian Raniero Paulucci De Calboli Ginnasi (Consigliere), Ugo Terracciano (Consigliere). Altri incarichi sono ricoperti dal PP Claudio Cancellieri (Istruttore del Club), Luca Montali (Revisore Contabile) e da Stefania Monti (coordinatrice del Gruppo Consorti).

Alessandro Rondoni