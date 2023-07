Verzocchi, oltre mille le firme contro il trasloco dei quadri

Superate le mille firme contro lo spostamento della Collezione Verzocchi da Palazzo Romagnoli a Palazzo Albertini. Il gruppo promotore le ha depositate presso l’ufficio protocollo del Comune. L’iniziativa continuerà anche nelle prossime settimane. "È stata straordinaria la risposta della cittadinanza alla nostra petizione – dicono i proponenti –. Considerando anche l’interruzione dovuta al tragico evento alluvionale, possiamo ben dire che la raccolta firme è già andata oltre le aspettative iniziali, coinvolgendo un numero significativo non solo di esperti e operatori del settore ma anche di semplici appassionati e amanti della cultura e dell’arte".

In proposito, l’assessore alla cultura, Valerio Melandri, ha già dichiarato di voler proseguire comunque nel progetto. Il gruppo che non vuole i quadri via da Palazzo Romagnoli però insiste: "Questa rinnovata attenzione per il patrimonio, e per la Collezione Verzocchi in particolare, va vista da tutti come un segnale positivo, di partecipazione e al contempo di riappropriazione della propria identità culturale. Oltre ai costi ingenti per il cambio di destinazione d’uso di Palazzo Romagnoli, che in un momento di ricostruzione post emergenza come questo non costituiscono certo una priorità – continuano i proponenti –, temiamo che il trasferimento comporterà l’impossibilità di godere della Collezione per svariati mesi, cioè fino al completamento dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Albertini". Per chi vuole aderire alla petizione, il contatto mail è: [email protected]