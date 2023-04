Verzocchi, si accende la protesta Contro Langone 250 manifestanti "E le opere non vanno spostate"

di Paola Mauti

Alla sua prima edizione e prima ancora che venga definito nei dettagli, il premio Verzocchi, ideato dall’amministrazione comunale, ha suscitato di gran lunga più polemiche che approvazione. In particolare, in merito al presidente della giuria Camillo Langone, giornalista che ha espresso in passato parole contro donne e scienza. Non solo: la critica all’iniziativa, come una cassa di risonanza, è diventata l’occasione per contestare anche altre scelte relative alla famosa collezione che porta il nome dell’imprenditore mecenate. Come il proposito di trasferirla da palazzo Romagnoli a palazzo Albertini, in piazza Saffi.

Ma è l’idea stessa del concorso ad essere messa in discussione dalle 26 associazioni che ieri hanno convocato, davanti alla chiesa di San Giacomo, iscritti, simpatizzanti e cittadini forlivesi (c’erano anche il consigliere comunale di Forlì e Co. Federico Morgagni e la segretaria cittadina del Pd Maria Teresa Vaccari). Secondo gli organizzatori della mobilitazione, l’amministrazione ha inanellato, su questa iniziativa, una serie di errori di merito e anche di metodo, "perché queste sono scelte possono derivare solo da un percorso partecipato", come spiega Riccardo Helg, segretario di Italia nostra di Forlì. Ed erano in molti, tanti da riempire la piazzetta, i cittadini che hanno aderito all’appello e hanno assistito in silenzio alla lettura di una nota nella quale Giuseppe Verzocchi spiega il senso del suo invito ad alcuni pittori italiani a trattare il tema del lavoro nelle opere che poi costituiranno la collezione.

"Ci sono tre ragioni per le quali oggi siamo qui – dice Vico Zanetti, presidente dell’Anpi di Forlì e coordinatore dell’Uarr – in primo luogo la scelta di Langone alla presidenza di questo premio; la seconda è il premio stesso, che dovrebbe aggiungere opere ad una collezione che è un unicum; la terza è lo spostamento della collezione, dal luogo scelto dallo stesso Verzocchi a Palazzo Albertini. Quanto all’idea di valorizzare in questo modo piazza Saffi, credo che sia competenza dell’amministrazione creare altri motivi di attrazione per la piazza centrale della città". Maria Giorgini, segretaria della Cgil di Forlì, rimarca "il patrimonio unico della Verzocchi a tema lavoro" e si definisce "perplessa" sullo spostamento "senza consultare i cittadini". Soprattutto però ritiene che Langone "non possa rappresentare il mondo del lavoro, dove serve raggiungere ancora oggi la parità tra uomini e donne". Tra gli aderenti anche realtà come Arci, Auser, Consulta laica, Tavolo permenente contro la violenza sulle donne e molte altre: troppo lungo citarle tutte.

Ad accendere la miccia che ha scatenato la protesta è stata, dunque, la designazione dell’opinionista Camillo Langone come presidente della commissione giudicatrice deputata a nominare i tre vincitori del Premio. Un intellettuale le cui dichiarazioni sulla scienza, sulle donne, sono considerate divisive. "Ma la cultura è di tutti – dice una signora presente al sit-in – e Langone non può rappresentare tutti". "La collezione è qualcosa di compiuto – dice Daniele, uno dei manifestanti – e il concorso non ha senso. Inoltre, si nomina una persona che sembra un tycoon americano, che ha espresso opinioni tra il qualunquismo e l’irrazionalità conservatrice".

La manifestazione è stata anche l’occasione per l’avvio della raccolta delle firme (250 le sottoscrizioni raccolte ieri) contro il trasferimento della collezione da palazzo Romagnoli a palazzo Albertini. Venti, invece, i promotori della petizione che ha tra i firmatari di spicco l’ex sindaco di Forlì Roberto Balzani. "Il punto è la salvaguardia di questo sito museale, che secondo l’amministrazione, deve essere chiuso, rifunzionalizzato come biblioteca e spostato da un’altra parte – spiega Balzani –. La mia idea è, al contrario, quella di aprirne un altro a palazzo Albertini, mettendoci altre opere del nostro patrimonio. Mi sembra che anche il sottosegretario Sgarbi, oggi, si sia espresso in questo senso. Quanto alla scelta di Camillo Langone preferisco non esprimermi".