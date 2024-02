Vescovi in visita dal Papa. Corazza: "Racconterò una Chiesa viva e attiva"

Da domani a sabato 2 marzo il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, insieme a tutti i vescovi dell’Emilia-Romagna parteciperà a Roma alla visita cosiddetta ‘ad limina’ per incontrare il Papa, i responsabili dei dicasteri di Curia e pregare sulle tombe degli Apostoli. Da questo prende il nome la visita che porterà i vescovi ‘ad limina apostolorum’, letteralmente "alle soglie degli Apostoli", così come prescrive il diritto canonico, per presentare ogni cinque anni una relazione al Papa e in Vaticano sullo stato della diocesi. L’ultima fu nel 2013, poi, per vari impedimenti e specialmente a causa del Covid, è stata rimandata ad oggi.

La visita inizierà con la celebrazione della messa nella basilica di San Pietro, cui seguirà l’udienza dei vescovi col Papa. Sono poi in programma nel pomeriggio, e per tutta la giornata di martedì, gli incontri con i responsabili dei vari organismi della Santa Sede. Mercoledì i vescovi parteciperanno all’udienza generale con il Papa in Aula Paolo VI, alla quale saranno presenti anche i pellegrini giunti per l’occasione dalle varie diocesi dell’Emilia-Romagna, che poi nel pomeriggio parteciperanno anche alla messa celebrata dai vescovi nella basilica di San Giovanni in Laterano. La visita continuerà giovedì e venerdì con gli incontri nei dicasteri della Curia Romana e la celebrazione della messa nella basilica di San Paolo Fuori Le Mura.

Mons. Corazza, che partecipa per la prima volta a una visita ad limina, ne spiega il significato: "La visita alla sede del Papa, da secoli, esprime la comunione di tutta la Chiesa con il successore degli Apostoli, al quale riconosciamo il servizio dell’unità e della comunione. Attendo con grande emozione questo momento, mi aspetto incoraggiamento e sostegno e anche noi rinnoveremo la nostra fiducia, riconoscenza e incoraggiamento a Papa Francesco".

Anche la diocesi si è preparata a questo appuntamento. "Gli uffici pastorali hanno contribuito alla stesura della relazione, ma soprattutto ci siamo preparati con le gioie e le fatiche, le conquiste e le preoccupazioni di tutti i giorni. Veniamo da una bellissima festa della Madonna del Fuoco, segno di una Chiesa viva e attiva. Dalle relazioni emerge che, nonostante le difficoltà, la comunità cristiana sta affrontando il presente con impegno, rivelando segni incoraggianti. C’è tanto da fare, ma il popolo di Dio va avanti, con gioia, impegno e fiducia nel Signore".

Alessandro Rondoni