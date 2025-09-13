Vescovo "comunista" è diffamatorio. Monsignor Castellucci risarcito

Il forlivese monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, vicepresidente della Cei oltre ad essere responsabile del Comitato della Chiesa italiana per il cammino sinodale, era stato attaccato in un articolo apparso su un quotidiano nazionale. La questione ha avuto uno strascico giudiziario e l’Arcidiocesi di Modena ora ha fatto sapere che il Tribunale emiliano ha condannato il giornalista e l’editore ritenendo "diffamatorio" il testo dell’articolo con le accuse rivolte proprio a monsignor Castellucci.

Anche l’Ufficio comunicazioni sociali della Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna ha diffuso un testo in cui si riporta, prendendo spunto da quanto pubblicato sul sito di quell’Arcidiocesi, che "il Tribunale di Modena ha ritenuto la natura diffamatoria dell’articolo intitolato ’Il compagno’ monsignor Castellucci rivendica i maxi-bonifici a Casarini’".

"L’articolo in questione – prosegue il testo sul sito diocesano – affermava che il vescovo Castellucci avrebbe scritto un editoriale sul quotidiano L’Unità l’8 dicembre 2023. La notizia è risultata falsa in quanto L’Unità, seppur senza alcuna previa informazione al vescovo, ha semplicemente riportato la ’Nota informativa sull’utilizzo delle somme assegnate alla carità del vescovo, che era stata pubblicata il 7 dicembre 2023 sulla homepage del sito dell’Arcidiocesi di Modena".

Il Tribunale di Modena ha quindi ritenuto l’articolo in questione diffamatorio per aver attribuito al vescovo la qualifica negativa di "comunista" e "compagno". A seguito di tali accertamenti, prosegue la nota diocesana modenese, "il Tribunale di Modena ha condannato l’editore e direttore al risarcimento dei danni a favore dell’Arcivescovo e dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, che li utilizzeranno per progetti caritativi e assistenziali".

Alessandro Rondoni