Vescovo in visita pastorale. Oggi il clou a Rocca

La visita pastorale del vescovo Livio Corazza all’Unità pastorale di Rocca San Casciano, formata dalle cinque parrocchie di Dovadola, Rocca, Portico, Bocconi e San Benedetto in Alpe e iniziata sabato scorso con una solenne celebrazione eucaristica nella chiesa di Rocca, raggiungerà il suo clou questa sera. Infatti, alle 20.30 il vescovo incontrerà nel teatro del Circolo parrocchiale di Rocca i rappresentanti dei consigli pastorali ed economici (i parlamentini dell’Unità pastorale), cioè tutte quelle persone che si occupano in prima persona della vita delle comunità parrocchiali, insieme ai due preti: il parroco don Giovanni Amati e il cappellano don Rudy Viscarra. In pratica sono quegli uomini e donne che collaborano con i preti nella conduzione di tutte le attività e le iniziative parrocchiali. Alla luce dei tre principi guida (ascoltare, condividere e incoraggiare) della visita pastorale a tutte le 25 unità pastorali delle 128 della diocesi di Forlì-Bertinoro, si svolgerà l’incontro fra il vescovo e i rappresentanti delle cinque parrocchie, dove vivono in totale 4.250 persone. I temi da affrontare? La diminuzione della pratica religiosa, la partecipazione ai sacramenti (la messa domenicale, la preparazione al battesimo, alla cresima e al matrimonio), la formazione spirituale (catechismo dei ragazzi e degli adulti), la vita della famiglia (nella coppia, con i figli, convivenza, separazioni, divorzio), la riorganizzazione delle parrocchie (Casole di Montepaolo e San Donnino di Rocca sono già state recentemente abolite e unite rispettivamente ai due capoluoghi).

Insomma, il vescovo ascolterà, discuterà, condividerà e incoraggerà a proseguire sulle tracce del tema del prossimo Giubileo del 2025 (Pellegrini di Speranza), che papa Francesco aprirà la sera della vigilia di Natale in San Pietro. La visita del vescovo Corazza proseguirà sabato 14, incontrando alle 10 a Rocca i sindaci e gli amministratori dei tre comuni (Dovadola, Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto), proseguendo alle 12 incontrando la comunità parrocchiale di San Benedetto in Alpe e alle 15 il numeroso gruppo scout di Rocca. La visita del vescovo si concluderà a Dovadola domenica 15 dicembre con la messa solenne alle 11 nella chiesa della Badia, dove è sepolta la Beata Benedetta Bianchi Porro. In seguito il vescovo invierà una lettera a tutti gli abitanti dell’Unità pastorale di Rocca San Casciano per indicare le linee guida del futuro per la vita dei cristiani della media e alta valle del Montone.