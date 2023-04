Vescovo, un sinodo per i media "Cosa pensate della diocesi?"

Il vescovo ha ascoltato i giornalisti in un inedito incontro che è servito al pastore della diocesi di Forlì-Bertinoro a capire anche come è percepita la vita della Chiesa e a recepire suggerimenti e indicazioni per i futuri passi da compiere. Giornalisti e operatori della comunicazione forlivese, come sentinelle, hanno così accolto l’invito di mons. Livio Corazza e dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali e si sono coinvolti in un gruppo del cammino sinodale che la diocesi di Forlì-Bertinoro sta svolgendo su input di papa Francesco, e che è giunto al secondo anno con 400 gruppi di ascolto.

Erano presenti una quindicina di giornalisti delle varie testate e media locali, compreso il Carlino. "Per una volta sono io che faccio le domande a voi...", ha esordito Corazza. È seguito così un originale e interessante dialogo. L’ambito dei giornalisti è uno dei più particolari ma nel percorso sinodale sono coinvolti anche il mondo del lavoro, della cultura, della scuola, dello sport, dell’economia, delle istituzioni e del volontariato. Questi cantieri sono aperti non solo a coloro che già frequentano la Chiesa ma sono luoghi di ascolto per tutti, dove ognuno può raccontare la propria esperienza personale e dire come vede e cosa si aspetta dalla Chiesa. L’appuntamento di ieri era nell’ufficio di mons. Corazza in vescovado, dove ognuno ha potuto liberamente esprimere la propria opinione.

Sono emerse così positività e criticità del cambiamento che sta interessando anche la Chiesa diocesana. I giornalisti hanno potuto raccontare come vedono la vita ecclesiale dal proprio punto di vista personale e professionale. Mons. Corazza ha evidenziato che "la Chiesa è popolo, dobbiamo parlare con tutti, non dimenticare nessuno e fare un cammino insieme. Guardare la realtà e offrire il cambiamento necessario. Quello che voi giornalisti mi dite sarà utile nel discernimento dei prossimi passi da compiere".

Don Giovanni Amati, parroco della valle del Montone e responsabile della comunicazione, ha poi sottolineato: "Mi accorgo che è importante incontrare la gente, che la comunicazione aiuta proprio ad entrare nella vita, a raccontare storie e superare distanze". Don Franco Appi, direttore del settimanale diocesano ‘Il Momento’, ha inoltre aggiunto: "Una volta la Chiesa era potente e ricca, oggi molto meno. È cambiata ma deve cambiare ancor più la mentalità, persino della gente, superando pregiudizi".

Nel dialogo si è evidenziata altresì la necessità di nuovi linguaggi e strumenti per parlare all’uomo di oggi, di aprirsi a tutti, anche a quelli che non appartengono al mondo cattolico, alle altre fedi, di farsi compagni di viaggio di coloro che si incontrano in mezzo alla strada. Con una comunicazione che non è solo informazione ma servizio di carità, come si è visto pure nel tempo della pandemia. È stato chiesto di rendere più attraenti le liturgie perché, come è stato detto, molti non vanno più a messa non perché non credono in Dio ma perché ritengono noiosi i riti. Evidenziato, inoltre, il bisogno di attenzione agli adolescenti, specie a quelli chiusi in casa che non vanno più a scuola e al lavoro, di una Chiesa meno preoccupata dell’organizzazione e dei muri degli edifici e più attenta alle persone, che sappia accompagnare l’uomo nei tempi drammatici di oggi.

Alessandro Rondoni