Vesti liturgiche in mostra "Tesori del passato poco noti"

Sabato alle 11, nel Palazzo Vescovile di piazza Dante Alighieri 1, Forlì, si terrà l’inaugurazione della mostra ‘Magnifici parati. Vesti liturgiche della Diocesi forlivese dal XVI al XIX secolo’.

"Questa mostra è collegata al San Domenico – ha sottolineato mons. Livio Corazza, vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro – e ha lo scopo di divulgare e valorizzare la bellezza di tanti tesori appartenenti al passato e poco conosciuti. I paramenti o parati custoditi nelle sacrestie delle due cattedrali della diocesi, assieme a quelli di altri enti ecclesiastici sono infatti un importante tesoro tessile del territorio. Questa è la quarta mostra allestita dalla Diocesi con lo scopo di far conoscere le bellezze della città legate alla liturgia".

La mostra ha il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e del Museo Interreligioso di Bertinoro, oltre alla collaborazione del circolo Acli Lamberto Valli di Forlì, dell’associazione culturale Fili e Spilli e della Scuola del Merletto di Forlì e Meldola. Coordinata da Claudio Giannelli, la rassegna è un evento eccezionale che consente di esporre un patrimonio importante, sia per l’uso liturgico sia per il valore intrinseco, normalmente inaccessibile al pubblico. Il linguaggio liturgico ha mantenuto nei secoli una certa uniformità, ma per quanto riguarda lo stile artistico c’era il desiderio di adeguarsi a quello dominante del periodo. La mostra, curata da Marco Servadei Morgagni, Lorella Simoncelli e Franco Zaghini, è divisa in quattro sezioni: la prima riguarda funzione e forma delle diverse vesti liturgiche con i loro accessori; la seconda l’evoluzione del gusto e degli ornamenti nei tessuti; la terza le diverse categorie di tessuti per le vesti liturgiche con selezione di manufatti damascati, broccati o ricamati; infine l’abito liturgico.

"I materiali selezionati appartengono – ha aggiunto Marco Servadei Morgagni – come data, in prevalenza al periodo che va dal XVII e XVIII secolo". Il 17 marzo, ore 20,45 nella chiesa di Santa Lucia, in corso della Repubblica 77, Forlì, suor Emmanuela Viviano terrà una conferenza su ‘Vestire è servire. Gli abiti in uso nella liturgia’.

La mostra resterà aperta fino al 1°luglio e potrà essere visitata nei seguenti orari: dal lunedì al sabato: 9,30- 12,30. Lunedì, mercoledì e venerdì ore 15- 17,30. Per info 0543.32620.

