Vestiti e detersivi dalla fondazione di Andrea Bocelli

Forlì Calcio e Andrea Bocelli Foundation insieme per gli alluvionati. Nella mattinata di ieri un camion dell’ente filantropico, che fa capo al noto tenore, ha fatto tappa allo stadio ‘Morgagni’ per scaricare beni di prima necessità (come vestiti e detersivi) da destinare alle popolazioni colpite. Il Forlì si è reso subito disponibile, mettendo a disposizione i propri locali per il deposito della merce donata e, di concerto con Comune e altre associazioni, ha già provveduto a consegnare ai distributori i beni utili per le persone in difficoltà.