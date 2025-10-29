Vesuviana di famiglia: "Pizze e tanti altri piatti della nostra tradizione"

Con i soffitti decorati e la vista che abbraccia piazza Saffi dall’alto, gli ambienti di Casa Romagna nel palazzo Talenti Framonti si preparano ad accogliere una nuova insegna: La Vesuviana. L’attività fondata da Luigi Taiuti, 40 anni, e dalla sua famiglia, dopo l’apertura della prima pizzeria a San Martino in Strada nel 2017 e quelle più recenti di via Zanchini (accanto alla sede di Economia) e Lido di Savio nel 2023, porterà la propria cucina anche nel centro storico di Forlì. L’apertura del ristorante è prevista tra il 10 e il 15 novembre.

Taiuti, cosa vi ha portato a scegliere il centro per il vostro nuovo locale?"In realtà non avevamo previsto di aprire a Forlì. Stavamo valutando altre città, poi ci ha contattato la Fondazione Cassa dei Risparmi, proprietaria dei muri, proponendoci di visitare uno dei locali disponibili di palazzo Talenti Framonti. Appena l’ho visto me ne sono innamorato".

Il gruppo La Vesuviana è cresciuto molto in pochi anni. Come state gestendo questa espansione?"Le sedi di San Martino, via Zanchini e Lido di Savio resteranno tutte aperte. A San Martino in Strada non siamo mai riusciti a chiudere: per fortuna, abbiamo sempre avuto molta clientela, ma con questa nuova apertura in centro approfitteremo per fermarci un paio di settimane durante l’inverno e rinnovare gli spazi".

La vostra è una realtà familiare, con una storia che parte da lontano."Sì, la ristorazione fa parte della nostra vita da sempre. Mio padre Alfredo era un pizzaiolo e gestiva un locale d’asporto in città. Da bambino passavo le giornate a guardarlo impastare e infornare. Dopo che ci ha lasciati, nel 2006, io, i miei fratelli e mia madre abbiamo deciso di proseguire il suo cammino. È così che è nata La Vesuviana, nel segno della sua tradizione. Oggi, siamo contenti dell’affetto che riceviamo, ma restiamo con i piedi per terra. Potremmo aumentare i prezzi, vista la qualità dei prodotti e la clientela affezionata, ma preferiamo mantenere le nostre pizze alla portata di tutti".

Quali specialità proporrete nel nuovo ristorante?"Le pizze resteranno protagoniste, ma vogliamo introdurre anche piatti della tradizione napoletana e lasciare spazio allo chef per proporre specialità romagnole, piatti di stagione e scelte vegane. Saremo aperti tutti i giorni a pranzo con pizzeria e cucina. A cena sarà sempre disponibile la pizza, mentre la cucina sarà attiva dal venerdì alla domenica. Stiamo lavorando per avviare convenzioni e sconti con l’Università per gli studenti e valutando di ottenere la certificazione per piatti destinati a celiaci".