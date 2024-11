"Vetrine unte dallo smog"

"Il traffico c’è, ma non credo sia peggio di altre zone in città. L’inquinamento, però, è elevato: ogni giorno le vetrine sono unte dallo smog". Claudia Valmaggi, che lavora in un negozio di rivestimenti e ristrutturazioni edili in via Bertini, ricorda che da bambina abitava poco lontano: "Già allora, mia mamma impazziva per portarmi a scuola a causa del traffico intenso. Sarei angosciata a girare in bicicletta. Ora vivo in campagna – sottolinea –, non riuscirei più a vivere qui". Valmaggi segnala anche problemi legati ai rifiuti: "Spesso devo raccogliere l’immondizia dal marciapiede, ma poi non so dove buttarla perché è tutta indifferenziata. La pulizia della strada è insufficiente".