Vetro porta a porta: ecco gli incontri a Meldola

Da gennaio prenderà il via, anche a Meldola, la raccolta porta a porta del vetro con una successiva dismissione delle campane del vetro stradali. Per illustrare ai cittadini la modalità di raccolta del vetro, sono in programma tre incontri tutti alle 20,30: oggi a Meldola al Teatro comunale Dragoni; giovedì a Piandispino al Circolo; il 19 novembre a San Colombano presso Circolo.

Per chi non riuscisse a partecipare saranno organizzati dei punti di consegna straordinaria dei contenitori in orario dalle 8 alle 13 nelle seguenti giornate: mercoledì 13 novembre a Teodorano centro; sabato 16 novembre a Meldola (Arena Hesperia); martedì 26 novembre e martedì 3, martedì 10 e sabato 14 dicembre Meldola (parcheggio piscina via Gorizia, area di sosta Ecomobile); sabato 7 dicembre a San Colombano (area di sosta Ecomobile). Sarà possibile inoltre ritirare il contenitore del vetro anche presso i Punti Alea di Cusercoli, Forlì e Dovadola nei consueti orari di apertura.

Il Punto Alea di Cusercoli (via Caduti della Libertà 23), fino al 31 dicembre, in via straordinaria, sarà aperto anche nella giornata di mercoledì dalle 8.30 alle 12 oltre al lunedì dalle 14.30 alle 17.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 12. Info: numero verde Alea Ambiente 800.68.98.98

