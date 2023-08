Via a ’Essenza di Prodigi’ Cinque monologhi a teatro

Per due serate, domani e domenica 27 (domani inizio ore 21; domenica inizio ore 19) alla Fabbrica delle Candele di Forlì si terrà il 3° Festival dedicato ai Monologhi ‘Essenza di Prodigi’. In totale sono cinque i monologhi selezionati da una giuria fra i 16 pervenuti e saranno interpretati soprattutto da attori giovani. L’evento è stato organizzato da Fo_Emozioni, l’associazione che unisce 11 realtà teatrali forlivesi e che, unica in Italia, accorpa 430 soci che lavorano assieme per il teatro. "Come Fo-Emozioni – ha detto la presidente Loretta Giovannetti – siamo onorati di avere attori provenienti da ogni parte d’Italia che, con la meraviglia del teatro, danno lustro alla nostra amata Forlì e all’impegno costante delle nostre 11 compagnie".

Aprirà il festival, domani, Marcella Cortese, interprete e regista, del Tetraion di Genova con ‘La panchina’di Aldo Nicolaj. Il testo presenta personaggi che fanno ridere e che commuovono mentre si avvicendano su una panchina affrontando con lucidità e ironia la precarietà del quotidiano.

Seguirà poi Janna Konyaeva con ‘Oscar e la dama in rosa’ del Teatromoda di Gardolo. Viene narrata la storia di Oscar, un bambino di 10 anni molto malato e che non si salverà. La nonna Rosa lo invita affettuosamente a fare un gioco in cui raccontare ogni giorno le sue avventure, i sogni e le paure in uno spazio surreale in cui Oscar vive i suoi ultimi giorni. Domenica Norina Benedetti del teatro Estragone di Partenone presenterà ‘Nei panni di Cyrano’. L’opera di Bergerac sarà un pretesto per raccontare le vicende di un gruppo di studenti coi loro insegnanti. Il teatro farà nascere nuove amicizie, farà ridere e farà ironizzare sui propri difetti, ma soprattutto farà riflettere.

Seguirà il monologo di Tommaso Parenti del Metropolis Teatro di Sesto Fiorentino con ‘Mi chiamavano tutti Jack. La storia della battaglia di Valibona’ di cui Parenti è anche autore. Il protagonista è Ezio che trascorre la mattina di Natale fra i boschi per ricordare i momenti di guerra, i compagni e il terrore di quegli attimi che, a 82 anni di età, sono ancora vivi in lui. Ultimo monologo è ’1980, cronaca tragicomica di un anno’ di e con Paolo Capozzo di Mercogliano. Il 1980 è, per l’Irpinia, l’anno del terremoto. Il testo ripercorre un anno di vita di un ragazzo di 17 anni, fra adolescenza, cronaca ed eventi politici. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.

