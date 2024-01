Via alla migrazione di 85mila libri. Dalla biblioteca all’ex Santarelli. Poi i lavori al Palazzo del Merenda

Il trasloco era annunciato da tempo, ma ora sta per concretizzarsi: a partire dalla giornata di oggi prenderà il via lo spostamento di circa 85mila volumi che passeranno dai depositi delle sezioni ‘moderna’ e ‘ragazzi’ della Biblioteca Aurelio Saffi di Palazzo del Merenda di corso della Repubblica all’ex Asilo Santarelli di via Caterina Sforza 45.

Il trasloco è funzionale allo svolgimento dei lavori finanziati dal Pnrr che nei prossimi anni porteranno alla riqualificazione dello stesso palazzo del Merenda. Una volta ultimato il restauro la storica sede della biblioteca Saffi sarà restituita alla città con il valore aggiunto di spazi e servizi moderni e innovativi.

Così come concordato con la Soprintendenza competente, i libri verranno accolti nel nuovo deposito interno al Santarelli, nel piano interrato, che è stato contestualmente predisposto e adeguato a tale funzione in rispetto delle norme in merito alla conservazione libraria. Secondo il cronoprogramma definito la movimentazione dei volumi terminerà entro la prima quindicina di marzo, perciò, per tutto questo periodo di tempo non saranno disponibili al prestito.

Nel catalogo online ‘Scoprirete’ della biblioteca Saffi (https://scoprirete.bibliotecheromagna.it) verranno comunicate le sezioni oggetto del trasferimento così come la stessa comunicazione verrà inviata a tutti gli iscritti della biblioteca che dispongono di un indirizzo di posta elettronica e attraverso i canali social. Al termine della ricollocazione verrà ripristinato il servizio di prestito che prevederà il prelievo dei volumi dal nuovo deposito in giorni e orari prestabiliti. Resterà comunque attivo il servizio di prestito in Biblioteca per tutte le altre sezioni non coinvolte nel trasloco: novità letterarie, saggistica, libri per ragazzi.

In un secondo momento anche i restanti libri della Saffi verranno spostati, ma in un’ulteriore sede, ovvero palazzo Romagnoli, in via Albicini, attuale sede della collezione Verzocchi (che a sua volta, successivamente, sarà traslocata a palazzo Albertini, in pieno centro); qui sarà allestita la sezione principale della biblioteca Saffi – regolarmente disponibile per consultazione e prestiti – fino al termine dei lavori al Merenda, in modo da riuscire a dare continuità senza interruzioni al servizio bibliotecario.