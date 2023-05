Via alla raccolta del Conad, da Intesa SanPaolo mutui agevolati

Si moltiplicano le iniziative volte ad alleviare i disagi delle famiglie e delle imprese che hanno subito danni da allagamenti e frane. Fra queste, c’è la rete dei soci Conad della Romagna e la cooperativa Commercianti Indipendenti Associati, che puntano a raccogliere almeno 100 mila euro, grazie alla generosità degli imprenditori che fanno parte di Cia-Conad.

I fondi che verranno raccolti saranno devoluti alla Protezione civile della Regione Emilia-Romagna sul conto dedicato all’emergenza. Il meccanismo è quello già sperimentato in altri casi: nell’arco di una settimana, dal 15 al 21 maggio, i negozi delle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna destineranno 10 centesimi per ogni scontrino emesso. La cooperativa integrerà poi la raccolta con fondi propri.

Intesa Sanpaolo ha poi stanziato un plafond di 500 milioni di euro a sostegno delle famiglie e delle imprese che hanno subito danni dal maltempo. L’iniziativa prevede di destinare un sostegno finanziario immediato mediante nuovi finanziamenti a condizioni agevolate. Il gruppo bancario prevede anche la possibilità di richiedere la sospensione fino a 24 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti in essere. Infine, aziende e artigiani possono chiedere per un anno sia l’azzeramento delle commissioni sui pagamenti Pos per transazioni fino a 30 euro che la gratuità del canone su Pos Mobile e Virtuali.