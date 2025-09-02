Via Bertini Cantieri, viabilità sotto stress

Forlì si prepara a vivere mesi complessi sul fronte della viabilità. Due cantieri strategici, infatti, stanno costringendo automobilisti e residenti a cambiare le loro abitudini quotidiane: da una parte l’intervento di potenziamento della rete fognaria in via Bertini, dall’altra i lavori di Hera per l’estensione del teleriscaldamento in via Colombo e via Vespucci. Opere diverse ma accomunate da un impatto diretto sulla circolazione, destinate a mettere sotto pressione la mobilità cittadina, soprattutto in coincidenza con la ripresa delle scuole e delle attività dopo l’estate.

In via Bertini i lavori sono cominciati il 25 agosto e andranno avanti fino a febbraio 2026. Si tratta di un cantiere imponente, pensato per sostituire l’attuale condotta da sessanta centimetri con una maxi tubazione in vetroresina da un metro e mezzo, in grado di moltiplicare la portata e funzionare al tempo stesso come vasca di laminazione per ridurre il rischio di allagamenti. Nel frattempo, però, la viabilità ne risente: il tratto di strada compreso tra la rotonda di via Balzella e il civico 175 resterà chiuso per sei mesi, con la sola eccezione di residenti, pedoni e attività commerciali. Tutto questo in una zona ad alta intensità di traffico, che rischia di soffrire soprattutto negli orari di ingresso e uscita dalle scuole.

Non meno rilevante l’intervento che Hera ha aperto ieri nella zona della stazione ferroviaria, tra via Vespucci e via Colombo. Qui si lavora per estendere la rete del teleriscaldamento, con la posa di due nuove tubazioni lunghe circa un chilometro e relative infrastrutture di servizio. Un cantiere che richiederà tempi lunghi (la conclusione è fissata per marzo 2026) e che comporterà la chiusura di una carreggiata.

Il quadro complessivo che si delinea è quello di una città che, pur investendo su infrastrutture decisive per il futuro, dovrà affrontare mesi difficili sul fronte della circolazione. Le deviazioni, le modifiche al trasporto pubblico e i percorsi alternativi rischiano di creare disagi diffusi, amplificati dal ritorno dalle ferie.

Testi di Sofia Nardi e Valentina Paiano