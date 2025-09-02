Scuola senza cellulari

Andrea Bonzi
Scuola senza cellulari
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Commercialista uccisoSuper nonni Incendio 2 mortiVacanze settembreChiuso caseificioPiante giganti
Acquista il giornale
CronacaVia Bertini Cantieri, viabilità sotto stress
2 set 2025
SOFIA NARDI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Forlì
  3. Cronaca
  4. Via Bertini Cantieri, viabilità sotto stress

Via Bertini Cantieri, viabilità sotto stress

Il tratto tra la rotonda di via Balzella e via Pacchioni è chiuso per 6 mesi. Stessa durata per i lavori tra le vie Colombo e Vespucci

Via Bertini bloccata nel tratto che dalla rotonda tra le vie Balzella e Solombrini va in direzione Ravenna (e viceversa, con l’eccezione di residenti e attività commerciali): si stanno realizzando nuove maxi fognature

Via Bertini bloccata nel tratto che dalla rotonda tra le vie Balzella e Solombrini va in direzione Ravenna (e viceversa, con l’eccezione di residenti e attività commerciali): si stanno realizzando nuove maxi fognature

Per approfondire:

Forlì si prepara a vivere mesi complessi sul fronte della viabilità. Due cantieri strategici, infatti, stanno costringendo automobilisti e residenti a cambiare le loro abitudini quotidiane: da una parte l’intervento di potenziamento della rete fognaria in via Bertini, dall’altra i lavori di Hera per l’estensione del teleriscaldamento in via Colombo e via Vespucci. Opere diverse ma accomunate da un impatto diretto sulla circolazione, destinate a mettere sotto pressione la mobilità cittadina, soprattutto in coincidenza con la ripresa delle scuole e delle attività dopo l’estate.

In via Bertini i lavori sono cominciati il 25 agosto e andranno avanti fino a febbraio 2026. Si tratta di un cantiere imponente, pensato per sostituire l’attuale condotta da sessanta centimetri con una maxi tubazione in vetroresina da un metro e mezzo, in grado di moltiplicare la portata e funzionare al tempo stesso come vasca di laminazione per ridurre il rischio di allagamenti. Nel frattempo, però, la viabilità ne risente: il tratto di strada compreso tra la rotonda di via Balzella e il civico 175 resterà chiuso per sei mesi, con la sola eccezione di residenti, pedoni e attività commerciali. Tutto questo in una zona ad alta intensità di traffico, che rischia di soffrire soprattutto negli orari di ingresso e uscita dalle scuole.

Non meno rilevante l’intervento che Hera ha aperto ieri nella zona della stazione ferroviaria, tra via Vespucci e via Colombo. Qui si lavora per estendere la rete del teleriscaldamento, con la posa di due nuove tubazioni lunghe circa un chilometro e relative infrastrutture di servizio. Un cantiere che richiederà tempi lunghi (la conclusione è fissata per marzo 2026) e che comporterà la chiusura di una carreggiata.

Il quadro complessivo che si delinea è quello di una città che, pur investendo su infrastrutture decisive per il futuro, dovrà affrontare mesi difficili sul fronte della circolazione. Le deviazioni, le modifiche al trasporto pubblico e i percorsi alternativi rischiano di creare disagi diffusi, amplificati dal ritorno dalle ferie.

Testi di Sofia Nardi e Valentina Paiano

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Cantieri