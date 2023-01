Via Bertini e altre emergenze, dibattito alla sala del Foro Boario

I comitati di quartiere Pianta, Ospedaletto, Coriano, Foro Boario e San Benedetto, in collaborazione con il comitato ’NoMegastore’, organizzano per la serata di oggi, alle 20.30, nella la sala del Foro Boario, un incontro pubblico che avrà al centro una discussione diversi temi, quali l’attuale stato di via Bertini e "dei principali punti presso i quali sono ad oggi previste nuove cementificazioni. Riteniamo congiuntamente sia necessario porre un riflettore su quanto sta accadendo nella nostra città".

Alla serata interverranno Nicola Dall’Olio, esperto di politiche europee per l’ambiente; Carla Ferrari, architetto pianificatore; Maria Giorgini, segretaria generale della Camera del Lavoro di Forlì, Francesco Occhipinti, presidente Legambiente di Forlì-Cesena; Sara Conficconi, comitato ’NoMegastore’. Al termine degli interventi si aprirà un dibattito sugli argomenti trattati.