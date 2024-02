Via Cignani chiusa: ecco come arrivare in tribunale

Fino a sabato 16 marzo via Cignani resterà chiusa per i lavori che riguarderanno la pavimentazione stradale in corso della Repubblica. Si potrà accedere al tribunale entrando da via Filopanti, in quanto la porta elettronica della ztl rimarrà sempre valicabile e non si correrà il rischio di incorrere in sanzioni.

Si potrà, in alternativa, anche procedere salendo da corso Mazzini e imboccando la via Antonio Fratti fino ad arrivare a piazza XX Settembre.

Se si vuole accedere precisamente in via Cignani sarà invece sufficiente entrare nel parcheggio di piazza XX Settembre, alle spalle di San Mercuriale, e procedere verso via Arnaldo da Brescia da dove è consentito l’accesso che pure è limitato e non consentito a tutti fino al termine dei lavori.

Via Cignani sarà, infatti, accessibile, mediante doppio senso di circolazione, solo ai residenti della zona e agli ospiti che soggiornano presso l’Hotel Marta: sarà possibile accedervi provenendo da via Arnaldo da Brescia.