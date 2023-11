Via degli Augustini: serve una rotonda o un senso unico

Volevo esporre alcune proposte che secondo me migliorerebbero la sicurezza nell’incrocio tra viale Roma e via Nicolò degli Augustini, in zona Ronco. Premetto che è stato installato il segnale di obbligo di svolta a destra su viale Roma, ma quasi nessuno lo rispetta.

Una prima possibilità consiste nell’adottare il senso unico in ingresso da viale Roma per tutta via degli Augustini fino a via Baldraccani. Altra possibilità: creare una rotonda che coinvolga viale Roma, via degli Augustini e via Vivaldi, rendendo così più scorrevoli le manovre in entrata e in uscita dalla via.

Riccardo Raggi