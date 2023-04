Via Degli Spalti, da martedì inversione del senso unico

Martedì verrà modificata la segnaletica per invertire il senso unico di marcia di via Degli Spalti. L’intervento sperimentale, già previsto nel progetto di miglioramento dei flussi di traffico della zona e concordato con il Comitato di Quartiere, si pone l’obiettivo di risolveremitigare alcune criticità legate all’immissione da via Degli Spalti in viale Salinatore. Nella nuova configurazione si prevede il transito in via Degli Spalti da viale Salinatore verso via Fiume Montone, in maniera inversa rispetto al senso unico attuale. L’Amministrazione comunale effettuerà dei monitoraggi per verificare sul campo i benefici auspicati.