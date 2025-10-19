Via della Croce, sta per partire la ricostruzione

I lavori di ripristino di via della Croce a Forlimpopoli prenderanno il via nei primi giorni di novembre: sono infatti in corso le pratiche per l’affido dell’opera. In particolare di tratta del rifacimento dell’impianto fognario e dell’asfalto. Via della Croce, è una delle strade alluvionate durante la tragedia di maggio 2023, quando l’acqua rimase stagnante nella zona per parecchi giorni a causa dell’esondazione del vicino fiume Ronco.

La strada segna uno dei confini tra il comune artusiano e quello di Forlì: infatti, se le fogne saranno a carico di Forlimpopoli, il successivo nuovo strato di asfalto sarà invece un onere di Forlì. La ditta che eseguirà i lavori però sarà la stessa, infatti, è stata firmata una convenzione tra i due enti in maniera da mettere insieme le forze e le risorse derivanti dalla struttura commissariale per la ricostruzione post-alluvione.

"Per Forlimpopoli si tratta di 144 mila euro – specifica l’assessore ai lavori pubblici, Aride Poletti –, mentre per quanto riguarda altre strade che sono state alluvionate nel 2023 si sta procedendo con la stesura del bando". In particolare la prossima a essere soggetta a interventi sarà via Torricchia.

Nel corso dell’estate appena trascorsa sono stati poi svolti alcuni interventi puntuali di sistemazione dell’asfalto o dei marciapiedi in alcune zone della città. "In totale abbiamo investito circa 200mila euro – dettaglia Poletti – intervenendo in via Nuove Fondine nel tratto da via Corallo a via Bertaccini, via Brunori, nell’aria adiacente al distributore in via XXV Ottobre, una parte di via Papa Giovanni, via Fratelli Spazzoli, piazza Corbari, la prima parte di via del Tulipano e alcuni svincoli di collegamento con la via Emilia". Interventi che in alcuni casi hanno visto interessati anche i marciapiedi, mentre questi sono stati rifatti davanti al nido la Lucciola in via Diaz, in via Ho Chi Min e in via Crocette.

ma. bo.