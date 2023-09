Via Gorizia, allarme rami "Auto colpita, che paura"

Il vento che spirava nella giornata di ieri non era molto forte, ma tanto è bastato in via Gorizia per far cadere un grosso ramo che è andato a colpire un’auto che stava transitando proprio in quel momento. "Ero praticamente in frenata, fermo davanti a dei lavori che erano in corso lungo la carreggiata della strada – racconta il luogotenente emerito dell’arma dei Carabinieri, Luciano Di Bello –, quando ho sentito un gran colpo arrivare sull’auto. Mi sono spaventato. Non ho subito realizzato cosa fosse accaduto. Poi ho visto le crepe sul parabrezza e sono sceso".

Il grosso ramo, oltre al parabrezza, ha colpito pesantemente anche la carrozzeria della vettura dell’ex carabiniere. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. "Fossi andato leggermente più forte – ha spiegato Di Bello –, probabilmente il parabrezza sarebbe andato in pezzi, con ben altre conseguenze. Il ramo era ancora verde, non era secco. Guardando poi in alto mi sono accorto che di rami ‘penzolanti’ ce ne sono parecchi. Anche perché non è che tirasse tutto questo vento da portare giù un ramo così... Comunque adesso procederò con il mio avvocato per chiedere il risarcimento dei danni all’ente competente. Penso sia il Comune".

L’incidente di ieri non sembra un caso isolato. Lo scorso 15 luglio un ramo di circa 7 metri di lunghezza per un diametro di circa 30 centimetri è caduto sul tetto dell’edicola che si trova in via Gorizia. "Sono intervenuti i vigili del fuoco – racconta Massimiliano Gimelli, titolare della stessa edicola –. Le betulle che sono su questa via non sono state mantenute bene negli anni, si allargano grossi rami che poi diventano troppo pesanti e cadono sotto il loro stesso peso".

A favore della tesi dell’edicolante – che è un agrotecnico diplomato, anche se non esercita – un altro caso che si è verificato lo scorso 13 agosto. "Un ramo, grande più o meno quanto quello caduto sulla mia edicola – racconta lo stesso Gimelli – è caduto davanti alla porta della stessa. Quel giorno però non tirava un alito di vento. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco. Hanno detto che avrebbero fatto una segnalazione al Comune. Lo avevano però detto anche dopo il primo intervento... Io, per tutelare la mia salute e quella degli altri, ieri ho fatto scrivere dal mio avvocato al sindaco. Affinché si rendano conto della situazione e prendano gli opportuni provvedimenti".

Matteo Bondi