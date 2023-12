Via Indipendenza, nuova ciclabile: "Favoriamo la mobilità lenta"

È stata realizzata in via Indipendenza a Meldola la nuova pista ciclabile provvista di segnaletica orizzontale, verticale e con nuovi stalli per il parcheggio delle automobili. "L’intervento costituisce il completamento di un ampio lavoro di riordino della circolazione stradale, finanziato dalla Regione – precisa l’assessore ai lavori pubblici Filippo Santolini – nel quale sono già stati realizzati il parcheggio della Dozza, il golfo di sosta degli autobus a lato della sp4 e l’allargamento dell’accesso alla Istituzione Drudi. Un insieme di opere che hanno permesso di istituire in via Indipendenza un senso unico totale, a salire, per tutti i veicoli (prima gli autobus percorrevano la via Indipendenza in entrambi i sensi di marcia). Un intervento che favorisce la mobilità lenta e che migliora e aumenta la sicurezza del transito per ciclisti e veicoli in questa parte della città". Del resto Meldola è il comune capofila del progetto, curato da Forlì Mobilità Integrata, della ‘Ciclovia del Bidente’, percorso di 50 km che dal Parco nazionale a Ridracoli raggiunge anche Forlimpopoli e Bertinoro. Inoltre a Meldola si sta realizzando un lavoro di messa in sicurezza di un tratto della strada Balbate interessata da dissesti causati dalle piogge del maggio scorso. L’intervento in corso consiste nella ricostruzione della scarpata con massi ciclopici, nella sostituzione di un condotto di scarico danneggiato e nel rifacimento del fosso di raccolta delle acque superficiali sul lato della strada. "L’intervento consentirà a cittadini e imprese di raggiungere, con maggiore sicurezza – commentano il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore Santolini – questa parte del territorio comunale. Siamo soddisfatti pur nella consapevolezza che ancora tante sono le strade extraurbane su cui è necessario intervenire". o.b.