Via IV Novembre, ecco i lavori di riqualificazione

Saranno inaugurati a Galeata questo pomeriggio alle ore 15, i lavori di riqualificazione della centralissima via IV Novembre. Nell’occasione, dopo il taglio del nastro, interverranno il sindaco del comune bidentino Francesca Pondini e la vice presidente della giunta regionale dell’Emilia Romagna Irene Priolo che illustreranno gli interventi di riqualificazione effettuati grazie alle corpose risorse messe a disposizione da Regione e Comune.

Saranno quindi consegnate le targhe di riconoscenza ai commercianti della strada interessata dai lavori di riqualificazione per aver sostenuto le scelte dell’amministrazione comunale che aveva dato il via al cantiere, iniziato come concordato il 16 agosto scorso e terminato pochi giorni fa.

o.b.