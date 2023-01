Via le restrizioni, la moda può riportare grandi numeri

Si rinnova ogni anno la sfida della grande mostra d’arte ai Musei San Domenico. Perché, giunti all’edizione numero 18, il livello e le aspettative su tali eventi sono così cresciuti, da rappresentare ogni volta un’impresa. Già noto il tema, ’L’arte della moda’, che sarà allestita da marzo a luglio, con una sontuosa panoramica di abiti e accessori dal Settecento fino alla fine del Novecento, l’attesa è rivolta ad altri aspetti. Il primo riguarda il ritorno del grande pubblico. Come tutti si augurano, dovrebbe essere la prima rassegna al San Domenico che dopo oltre due anni non verrà ostacolata dalle restrizioni dovute alla pandemia. L’ultima mostra, su Maddalena, ha comunque registrato circa 40mila visitatori, ma il record di Canova (nel 2009) con quasi 150mila presenze, è lontanissimo. Secondo, il tema della moda, accattivante per una vastissima ’audience’, dovrebbe produrre una risposta adeguata. Quanto inciderà la sommatoria di questi due fattori? La Fondazione Cassa dei Risparmi, tramite il suo presidente Maurizio Gardini, ha più volte ribadito che la strada delle grandi mostre non è in discussione, anzi. Il tema individuato – che abbraccia sia la cultura ’alta’ che quella ’popolare’ – apre una nuova frontiera, che potrebbe spalancare prospettive interessanti: per il San Domenico e l’afflusso turistico in città.