Via libera da Figliuolo all’assunzione di tecnici e amministrativi a tempo determinato

Gli enti locali potranno assumere dirigenti, amministrativi e tecnici per affrontare, nei prossimi due anni, il difficile compito della ricostruzione delle zone colpite dall’alluvione e dalle frane a maggio scorso. Su disposizione del Commissario straordinario alla ricostruzione, Generale Francesco Paolo Figliuolo, si è dato mandato, con relativa copertura dei costi, ripartiti nelle tre annualità, a scorrere le graduatorie al fine di assumere a tempo determinato, per un massimo di 24 mesi, varie figure con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. In Emilia-Romagna saranno 6 dirigenti, 142 funzionari e 68 istruttori. Comprese Marche e Toscana saranno 250 le figure assunte. Il quadro normativo di riferimento è previsto dall’articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Si prevede di spendere 2.859.500 euro per il 2023, 11.438.000 per il 2024 e 8.578.500 per il 2025.

A dare l’annuncio dell’arrivo dei ‘rinforzi’ anche la deputata di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri: "Una misura che avrà un concreto impatto positivo sul nostro territorio – afferma –, un altro impegno mantenuto dal Governo Meloni finalizzato ad aiutare tutti quei Comuni, soprattutto i più piccini, in difficoltà nella gestione della ricostruzione per carenza di personale". Buonguerrieri torna poi sulla manifestazione del 15 ottobre a Forlì: "Ora i sindaci di sinistra scesi in piazza contro il Governo Meloni, per lamentare ritardi che riguardano invece solo il loro operato, ritardi che si ripercuotono su cittadini e imprese, non avranno più scuse".

Matteo Bondi