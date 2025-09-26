Via libera dalla giunta. Pug 2050, approvati gli indirizzi strategici: "Sviluppo e tutela"

La giunta comunale ha approvato gli indirizzi strategici del Piano Urbanistico Generale traguardando così la Forlì del 2050 e dando il via a una serie di adempimenti che dovrebbero veder adottato il Pug, nella sua forma definitiva, nella prima parte del 2027. Le linee principali da seguire per andare a scrivere le nuove regole che determineranno cosa si può e non si può fare in ambito urbanistico sono state indicate dalla giunta lo scorso mercoledì: sviluppo economico e semplificazione, sostenibilità, rigenerazione urbana e tutela del territorio.

"L’idea che abbiamo della Forlì del futuro è molto chiara – spiega l’assessore all’urbanistica, Luca Bartolini –. Vogliamo, sul rigido solco della Legge Regionale 24 del 2017, una città che sappia crescere rigenerando se stessa, facendo leva sulla valorizzazione delle proprie eccellenze, l’accessibilità e la semplificazione dei processi produttivi, l’attrattività di nuove funzioni e competenze e un approccio risolutivo e pragmatico alle grandi sfide climatiche di questo secolo". Gli uffici ora sono al lavoro per definire le regole per andare a declinare questi indirizzi sulla città.

"Il Piano Urbanistico Generale 2050 del Comune di Forlì – continua Bartolini –, oltre a delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano, si pone alcuni importanti obiettivi: la competitività del sistema economico territoriale, il riuso e la rigenerazione urbana, il contenimento del consumo di suolo, il contrasto e la mitigazione ai cambiamenti climatici, la riduzione dei rischi, un’elevata qualità ambientale degli insediamenti, la tutela e valorizzazione del sistema insediativo e paesaggistico, la sostenibilità delle trasformazioni e la rifunzionalizzazione del centro storico, divenuto sofferente a causa dell’attuazione della programmazione di grandi strutture di vendita deliberate prima della giunta Zattini e delle vendite online".

Il cronoprogramma dettato dall’assessore prevede, nei prossimi mesi, una serie di incontri con gli ordini professionali, le associazioni di categoria e i corpi intermedi, "per giungere all’adozione di un provvedimento strategico che sia il più possibile espressione di un’intera comunità". La giunta dovrebbe così andare ad approvare il Pug nei primi mesi del prossimo anno. Da quel momento ci saranno 60 giorni per poter portare le osservazioni e altri 60 giorni per prenderle in esame. Con queste tempistiche il Piano potrebbe essere approvato dal consiglio comunale a metà del 2026.

"Abbiamo scelto che le misure di salvaguardia scattino in questo momento – precisa l’assessore –, non all’adozione della giunta". Per legge le norme sarebbero potute entrare in vigore anche alla precedente adozione di giunta. Una volta che il consiglio comunale avrà approvato il Pug, questo verrà vagliato dal Cuav (Comitato Urbanistico di Area Vasta), che avrà 120 giorni per portare le proprie considerazioni. Del Cuav fanno parte Regione, Provincia e Comune. Dopodiché il Comune avrà 60 giorni per fare proprie le considerazioni del Cuav e andare all’adozione del Pug definitivo. "Questo potrebbe avvenire all’inizio del 2027" illustra l’assessore.

"La Forlì del 2025 – conclude Bartolini – è una città che si apre al mondo e ai suoi repentini cambiamenti, pronta a crescere e investire nelle nuove generazioni, avendo a cuore e ben in mente la strategicità e il valore di tre grandi sfide: sviluppo economico e semplificazione; transizione ecologica e sostenibilità; rigenerazione urbana e tutela del territorio".

Matteo Bondi