Via Locchi: la rinascita. Romiti, sala polifunzionale verso la riqualificazione

Prima dell’alluvione del 16 maggio 2023 via Locchi la conoscevano solo gli abitanti dei Romiti. Ma quel giorno è stato uno spartiacque: dopo ogni cosa è cambiata. Via Locchi è diventata per tutti ‘la via dei crateri’: uno degli epicentri del disastro, dove il Montone ha scavato delle vere e proprie voragini sotto il manto stradale. A pochi metri da quelle voragini, oggi del tutto sanate, c’era il centro polifunzionale del quartiere: una grande sala con biblioteca annessa, teatro di varie attività, dal corso di alfabetizzazione digitale per anziani, fino ai laboratori di lettura e disegno per bambini.

Quella sala – così come tanti altri locali al piano terra alle spalle di via Bologna – è finita sotto metri cubi d’acqua e fango e fino ad ora è rimasta vuota, con i segni del limo ancora impressi sulle pareti a oltre due metri d’altezza e la porta a vetri sul lato a est piegata verso l’interno dalla forza dirompente del fiume. Ora, grazie a una delibera di giunta dei giorni scorsi, si conosce il futuro della sala: è stato, infatti, approvato il progetto esecutivo di ripristino e manutenzione straordinaria dei locali alluvionati di via Locchi. I lavori, condivisi con il comitato uscente del quartiere Romiti, partiranno dopo la conclusione delle procedure di appalto e interesseranno la rimozione e demolizione delle parti ammalorate da acqua e fango, il rifacimento dei servizi igienici e delle pavimentazioni compromesse dagli allagamenti, interventi di adeguamento dell’impianto elettrico e dei corpi illuminanti, la realizzazione di nuove pareti in cartongesso e numerose altre opere di ripristino dei locali interni.

"L’alluvione ha danneggiato e reso inutilizzabile la sala polifunzionale – spiega l’assessore Giuseppe Petetta dopo un sopralluogo all’edificio con il vecchio comitato –. A breve, grazie alla generosità e al contributo di tanti donatori, questo spazio, da sempre punto di riferimento e aggregazione per tutti gli abitanti del quartiere, verrà rimesso in funzione e restituito alla comunità dei Romiti. Si tratta di un traguardo davvero importante per il territorio e l’ennesima testimonianza della profonda solidarietà che caratterizzata la nostra Romagna".

Petetta prosegue: "Il progetto che abbiamo approvato in giunta è solo un tassello del grande lavoro di squadra che in questi anni ci ha permesso di ripartire dopo la tragedia dell’alluvione e ricostruire alcuni dei luoghi simbolo dei Romiti. Ringrazio tutto il Comitato e in particolare il coordinatore uscente, Stefano Valmori, per aver tenuto accesi i riflettori su questa e altre situazioni più fragili. Il suo contributo e quello di tutti gli altri rappresentanti del comitato ha accelerato il percorso di restituzione alla collettività non solo del centro Polifunzionale di via Locchi, ma anche di tante altre realtà vittime dell’alluvione".

Sofia Nardi