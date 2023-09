Via Lughese ai raggi x. La strada conta 900 alberi: rami spezzati nel mirino

Come spade di Damocle, stanno appesi alle chiome degli alberi che costeggiano via Lughese: sono alcuni rami spezzati e secchi che, ad alcuni metri di altezza, evitano di cadere sulla sottostante carreggiata solo perché trattenuti dagli altri rami. Se ne contano almeno tre o quattro, anche se le macchie marroni, in mezzo alla chioma verde sono di più, segno che le foglie non ricevono più linfa dalla pianta e che il ramo si è seccato. Sono il risultato, probabilmente, dell’ultima tempesta di vento che ha colpito il territorio agli inizi di agosto e che ha causato molti danni a varie alberature.

Gli alberi che costeggiano la Lughese, strada provinciale 1, sono circa 900. "Sono stati tutti mappati lo scorso anno – racconta Patrizia Carpi, coordinatrice dei quartieri Villafranca e San Martino in Villafranca, attraversati proprio dalla Lughese –. Dopo un incontro avuto con Provincia e Comune (una parte della via è di competenza comunale), hanno provveduto a un lavoro certosino di mappatura di tutte le piante. Dopo questo censimento, sempre lo scorso anno, alcune piante, risultate ammalate, sono state abbattute, mentre molte altre sono state potate". Nonostante il lavoro di potatura e cura delle chiome degli alberi, la devastazione dell’ultimo fortunale è evidente, ai lati della carreggiata erano diversi i grossi rami caduti in quell’occasione che costeggiavano tutto il corso della lunga via che collega Forlì alla bassa ravennate.

"Non solo gli eventi di questa estate – spiega Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia e responsabile viabilità della Provincia di Forlì-Cesena –, ma anche quelli che tutti conosciamo di questa primavera, hanno causato alcuni distacchi dalle circa 900 alberature che costeggiano la via. Il lavoro di monitoraggio è costante da parte degli uffici e dei tecnici incaricati, anche se il territorio della provincia è molto esteso, così come le alberature del territorio. E’ comunque previsto un intervento in quelle alberature che vengono segnalate a seconda di un calendario che prevede, come è ovvio, anche altre criticità dovute ancora all’alluvione che ha colpito tutta la provincia a maggio scorso". Il proseguo della via Lughese, in territorio comunale, è via Gorizia, la strada che negli scorsi giorni è stata teatro di alcune cadute di grossi rami, uno dei quali ha colpito un’auto in transito.

Matteo Bondi