"Via Martoni, bene i lavori". "Ma ciclabili mal curate"

Via Martoni, a Pieveacquedotto, rappresenta un’arteria vitale per il trasporto delle merci e il collegamento tra reti stradali. Pertanto, la sua riqualificazione avrà un immediato impatto positivo sulla sicurezza dei lavoratori come sulla fluidità del traffico e sull’efficienza nel trasporto.

Il nostro apprezzamento va al di là di qualsiasi interesse politico, partitico o personale: la riqualificazione di via Martoni è un risultato di cui beneficia l’intera comunità di Forlì. È un chiaro esempio di come la collaborazione tra settore pubblico e privato possa portare a risultati concreti e tangibili per il bene comune.

Paolo Cimatti,

amministratore unico

New Time S.p.A

***

Sul Carlino di mercoledì 27 marzo ho letto la lettera di Roberto Contursi relativamente al degrado del manto stradale nella nostra città. Essendo ciclista, non posso fare a meno di associarmi a quanto affermato dal signor Contursi, evidenziando inoltre che anche le tanto decantate e sponsorizzate piste ciclabili mostrano spesso sporcizia e scarsa manutenzione e, come conseguenza logica, inducono pertanto a farne poco uso.

A proposito: mi si consenta inoltre di affermare, ritengo a pieno titolo, di non ricordare una città così sporca…

Gian Luca Castoldi