Via Mazzini e via Roma: asfalto nuovo, presto le luci

A Meldola sono stati completati i lavori di asfaltatura di via Mazzini e via Roma insieme alla realizzazione della nuova segnaletica orizzontale. Le operazioni sono state effettuate in orario notturno per ridurre al minimo i disagi alla circolazione sulle due arterie sempre molto trafficate. L’intervento ha avuto un costo complessivo di 216.000 euro, finanziato dalla Regione.

Nelle prossime settimane è inoltre previsto il completamento dell’opera con l’installazione dell’illuminazione su due attraversamenti pedonali in prossimità delle fermate degli autobus in via Mazzini, al fine di incrementare la sicurezza per pedoni e utenti del trasporto pubblico. In particolare i lavori hanno riguardato via Mazzini dal piazzale delle Corriere fino alla rotonda con via Roma; via Roma dalla rotonda con via Mazzini fino alla rotonda del carabiniere.

"Siamo molto soddisfatti – commentano il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore ai lavori pubblici Filippo Santolini – per la conclusione di un intervento atteso da tempo, che migliora sensibilmente la viabilità e la sicurezza in una delle principali strade cittadine. Ringraziamo le ditte esecutrici e tutti i cittadini che hanno collaborato e sopportato i disagi inevitabili ma necessari".

o.b.