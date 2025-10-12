Identità a tavola

Valerio Baroncini
Identità a tavola
Forlì
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tentato omicidio genitoriOmicidio ModenaIncidente FerraraManifestazione BolognaMaestra 24 anniSagre
Acquista il giornale
CronacaVia Mazzini e via Roma: asfalto nuovo, presto le luci
12 ott 2025
OSCAR BANDINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Forlì
  3. Cronaca
  4. Via Mazzini e via Roma: asfalto nuovo, presto le luci

Via Mazzini e via Roma: asfalto nuovo, presto le luci

A Meldola sono stati completati i lavori di asfaltatura di via Mazzini e via Roma insieme alla realizzazione della nuova...

A Meldola sono stati completati i lavori di asfaltatura di via Mazzini e via Roma insieme alla realizzazione della nuova...

A Meldola sono stati completati i lavori di asfaltatura di via Mazzini e via Roma insieme alla realizzazione della nuova...

A Meldola sono stati completati i lavori di asfaltatura di via Mazzini e via Roma insieme alla realizzazione della nuova segnaletica orizzontale. Le operazioni sono state effettuate in orario notturno per ridurre al minimo i disagi alla circolazione sulle due arterie sempre molto trafficate. L’intervento ha avuto un costo complessivo di 216.000 euro, finanziato dalla Regione.

Nelle prossime settimane è inoltre previsto il completamento dell’opera con l’installazione dell’illuminazione su due attraversamenti pedonali in prossimità delle fermate degli autobus in via Mazzini, al fine di incrementare la sicurezza per pedoni e utenti del trasporto pubblico. In particolare i lavori hanno riguardato via Mazzini dal piazzale delle Corriere fino alla rotonda con via Roma; via Roma dalla rotonda con via Mazzini fino alla rotonda del carabiniere.

"Siamo molto soddisfatti – commentano il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore ai lavori pubblici Filippo Santolini – per la conclusione di un intervento atteso da tempo, che migliora sensibilmente la viabilità e la sicurezza in una delle principali strade cittadine. Ringraziamo le ditte esecutrici e tutti i cittadini che hanno collaborato e sopportato i disagi inevitabili ma necessari".

o.b.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

LavoroSicurezza stradale