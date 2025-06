Via Ossi, cantiere aperto da mercoledì

Mercoledì 25 giugno avranno inizio i lavori di manutenzione di via Ossi, all’interno del piano di manutenzione predisposto dagli uffici comunali. In particolare, si lavorerà nei tratti da via Dei Sabbioni al civico 46, da via Del Braldo a via Scaletta e da via Cavallina a via Del Braldo. I lavori si protrarranno per circa 5 giorni lavorativi, salvo condizioni meteo avverse. Per consentire il cantiere saranno attivati provvedimenti temporanei di chiusura di porzioni stradali e sensi unici alternati. L’impresa esecutrice è incaricata di predisporre gli appositi sbarramenti, la cartellonistica di indicazione dei percorsi alternativi, oltre alla regolamentazione del traffico.